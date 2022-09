Enrico Fedele: “Gara Importantissima Domenica”

L’ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A

: “La vittoria contro i Rangers è fondamentale sia per l’autostima che, soprattutto, per le casse societarie del presidente Aurelio De Laurentiis. Questa è la notizia più bella per il patron. Il Napoli ha tutte le possibilità di passare il turno, ma poi non è che andrà così avanti nella massima competizione continentale per club. Quanti turni può superare? Uno, due? Per questo per me la gara col Milan è importantissima”.

Ho avuto modo di vedere la compagine di Stefano Pioli affrontare la Dinamo Zagabria. E dico che senza Leao il Milan perde il 70% della propria forza. Per questo motivo il Napoli, nella prossima gara contro il Diavolo, ha ottime possibilità di fare bene, sono molto fiducioso”,

ha aggiunto Enrico Fedele nel corso del suo intervento in televisione.

Infine su Spalletti:

“Se si fosse permesso di dire al presidente certe cose, io l’avrei cacciato”. Chiaro il riferimento a quando il toscano ha citato De Laurentiis in conferenza stampa (“Anche il presidente resta intrappolato nel giochino del turnover”,

