Enrico Fedele è rimasto “folgorato “dal suo talento, lo consiglia ad Adl: “Ha una velocità unica, pensate che fa poco meno degli 11 secondi sui 100 metri…”

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, per parlare del mercato del Napoli.

“Gli azzurri potrebbero lanciare Leo Ostigard titolare, dopo la cessione di Kim Min-jae? Non ne sono convinto. Il norvegese è forte di testa, ma lascia molto a desiderare sulle coperture preventive, nel muoversi per vie laterali. Faccia a faccia, invece, è difficile da superare, ma deve migliorare in alcuni aspetti”.

Fedele ha poi aggiunto:

“Giorgio Scalvini? Buon difensore, giovane, ma l’Atalanta spara alto sul prezzo. Dall’Atalanta, semmai, prenderei l’attaccante: Rasmus Winther Højlund ha un’età molto appetibile ed è mostruoso in termini di rapidità. Ha una velocità unica, pensate che fa poco meno degli 11 secondi sui 100 metri, a quanto mi dicono, sebbene sia alto e forte fisicamente. Anche nel controllo-palla, a ben vedere, non è malvagio”.

