Enrico Fedele: “Deve giocare con i compagni…”

Enrico Fedele, nel corso del suo intervento ai microfoni della emittente televisiva campana Tele A., ha parlato di Kvaratskhelia che è sicuramente, almeno per il momento, il colpo più riuscito del calciomercato, almeno in riferimento alle squadre italiane di Serie A (anche perché è stato pagato “solo” 10 milioni).

Eppure Luciano Spalletti ha spesso pungolato il georgiano, “colpevole“, di non fare sempre la scelta migliore quando si trova nei pressi della porta avversaria. Ne ha parlato l’ex dirigente del Parma,

Enrico Fedele nel corso del suo focus sull’attaccante esterno.

“Luciano Spalletti ce l’ha con Kvaratskhelia e anche io. Il suo talento è chiaro, non si può discutere, però deve capire che deve giocare con i compagni e non da solo. Spesso un assist è preferibile ad un tiro in più. In questo caso, quindi, la penso come l’allenatore. Premesso questo, io non lo toglierei mai dal campo perché può fare la differenza in qualsiasi momento della partita”,

