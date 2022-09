Enrico Fedele: “De Laurentiis, Il mio Cavani”

Enrico Fedele, ex direttore sportivo, ed ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione “Marte Sport Live”, trattando, ad ampio raggio, il giudizio sul Presidente , Aurelio De Laurentiis e sulla campagna acquisti, e soprattutto sulla nupva avventura di Fabio Cannavaro, come nuovo tecnico del Benevento Calcio. L’ex dirigente ha dunque dichiarato quanto segue:

«Sinceramente, non mi aspettavo una partenza così brillante da parte del Napoli. Devo dire, però, che dopo alcune riflessioni molto personali, da tifoso del Napoli ho maturato una convinzione: noi abbiamo un Presidente che è troppo forte. Lo dico perchè non può essere un caso che tutto quello che De Laurentiis auspica accade davvero. I gol decisivi dei nuovi arrivati, da Kvaratskhelia a Simeone, da Kim a Raspadori, passando per la trasformazione di Meret…troppe coincidenze, non può essere solo fortuna. Forse aveva ragione lui quando disse: “Sono io il vostro Cavani”…ecco da oggi De Laurentiis è il mio Cavani. Cannavaro al Benevento? La mia famiglia, oltre ad essere legatissima alla famiglia Cannavaro, è storicamente legata a Benevento. Faccio anche pubblicamente un in bocca al lupo a Fabio e Paolo. Hanno accettato una sfida bellissima che sono certo vinceranno.“

