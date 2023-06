Enrico Fedele da un “consiglio” di mercato per Garcia: “Lui centrocampista vero…”

Il Napoli è alla ricerca di centrocampisti che possano completare il reparto attuale, che probabilmente si ritroverà orfano di Tanguy Ndombele (De Laurentiis non vuole pagare l’elevata cifra fissata per il suo riscatto) e che potrebbe dover fare a meno anche di Diego Demme, in uscita e desideroso di rientrare in Germania. La squadra-mercato del club azzurro starebbe battendo diverse piste, sondando sia il panorama internazionale sia quello di Serie A, in cerca di possibili occasioni da cogliere.

Uno dei profili più interessanti agli occhi del nuovo allenatore Rudi Garcia sarebbe quello di Maxi Lopez, tuttofare del Sassuolo. A proposito del calciatore francese, Enrico Fedele si è espresso così ai microfoni di Radio Marte:

“Se prenderei Lopez? Mi piace molto, lo consiglierei. Altro che mediano: lui è un centrocampista vero, un brevilineo che gioca la palla con immediatezza. Sarebbe un omologo di Stanislav Lobotka, che però verticalizza un po’ di più, mentre Lopez ha maggiore qualità nella distribuzione immediata”.

