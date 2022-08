Enrico Fedele: “Comprati otto calciatori…”

Enrico Fedele, ex dirigente di calcio, oggi opinionista, e stato intervistato alla trasmissione radiofonica, Maracana, in onda su TMW Radio, e commentando il mercato del Napoli, le operazioni chiuse fino a questo momento, si e’ cosi espresso:

“Il Napoli se prende anche Navas fa la migliore campagna acquisti di tutti, ha comprato otto giocatori di livello e sta per chiudere con un saldo attivo, riducendo il monte ingaggi di 20 milioni e abbassando l’età media di un anno e mezzo. Spalletti a mio avviso parte solo un filino dietro le milanesi, prendendo Navas sta anche sopra la Roma. Alla Juve manca un regista e un sostituto di Vlahovic, se non si chiamasse Juve non sarebbe neanche da quarto posto. Se facciamo un’analisi fredda possiamo dire che non è la stessa squadra degli scorsi anni, ha qualche mancanza e se non fosse per il peso di quella maglia la metterei al massimo al quarto posto insieme alla Roma. Locatelli, Ramsey, Rabiot, ma chi li ha scelti sti giocatori? Ma cosa si aspettavano? Vedo un’accozzaglia di giocatori presi a parametro zero e che oggi non riesci a liberartene. Oggi non c’è competenza e neanche la passione, è sfumato il lavoro dei direttori sportivi, ci si affida soltanto agli intermediari”.

