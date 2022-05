Enrico Fedele: “Colpa della stampa che ha partecipato a questa conferenza”

Enrico Fedele, ex dirigente di calcio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, ed ha commentato la conferenza stampa di Spalletti, in modo duro e diretto:

“E’ un filosofo anche nella comunicazione. Diventa anche arrogante. La colpa è della stampa che ha partecipato a questa conferenza. Avrei detto che doveva rispettare i giornalisti. E’ lui che deve rispondere alle domande. Gli chiederei: se tu avessi il contratto in scadenza, saresti stato riconfermato? Lo sa che ha gli stessi punti di Gattuso? Ma ce ne sono tante altre di domande.

Ha una gestione monocratica De Laurentiis. Nessun giocatore del Napoli ha vinto qualcosa, ha preso giocatori senza alcuna personalità. Alcuni che aveva li ha dati via. I giocatori del Napoli sono dei bardotti. Da lontano dei cavalli, poi ti avvicini e senti che ragliano come gli asini. Osimhen è un grande atleta prestato al calcio ma non sarà mai un goleador. Spalletti? Si va avanti perché costa 6 milioni lordi. E’ bravo, per carità, però…. Il rammarico è che potevamo approfittarne dei problemi degli altri essendo meno testardi in alcuni frangenti”.

