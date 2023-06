Enrico Fedele chiarisce il suo pensiero sul nuovo tecnico azzurro…

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione ‘Fuorigioco’:

“Italiano? Per me è inadeguato a Napoli vista l’inesperienza. Lui avrebbe tutto da guadagnare e nulla da perdere, ha carattere ma è troppo giovane. Mancini? Sarebbe il classico coniglio dal cilindro di De Laurentiis. Mi sembra chiaro che se non dovesse esserci l’ufficialità di Italiano a Napoli in questi giorni, allora probabilmente il profilo individuato da De Laurentiis è quello di Mancini”.

