Enrico Fedele: “Anguissa-Juve? Vi dico che…”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo del Parma di Calisto Tanzi, nonché ex procuratore die fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, trasmissione “Forza Napoli Sempre”

“L’anno scorso c’erano Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens… Ora, le cose sono molto cambiate: hai Giovanni Simeone al posto di Andrea Petagna, che è un fatto positivo: qualcosa è cresciuto, ma in attacco, più che in altri reparti del campo”, ha affermato.

Fedele ha poi aggiunto…

“Khvicha Kvaratskhelia bacchettato da Luciano Spalletti? Mettere le catene al georgiano è come mettere in gabbia un uccello che ha i mezzi per volare alto. Non va mai ripreso in pubblico”.

“Qualcuno sostiene che Cristiano Giuntoli ed Andrè Frank Zambo Anguissa possano andare alla Juventus e che Moise Kean possa interessare al Napoli? E’ fantacalcio. Il direttore non si muove. Ne capisce di calcio, sa stare in società e rispettare le gerarchie. Si completa con De Laurentiis. Ha fatto cose buone e meno buone, ma si circonda di collaboratori bravi, soprattutto nello scouting”.

Cosa diceva di Anguissa…

Anguissa , è un giocatore di fisicità ma non può far fare il salto di qualità. Ho visto un paio di partite, poi mi sono documentato. Un giocatore se non arriva dove deve arrivare a 26 anni c’è un problema. Dà qualcosa che al Napoli non c’è ma non farà mai fare il salto di qualità alla squadra“

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati