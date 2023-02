Enrico Fedele: “Albiol e Koulibaly li preferisco di piu’ dei nuovi. In estate via due elementi”

Enrico Fedele, dirigente sportivo ex Parma, attualmente opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, per parlare del momento che vive il Napoli:

“Ad Empoli titolari Demme e Simeone? Io farei sempre giocare Osimhen, poi magari può uscire. Demme per Lobotka non determinerebbe una perdita di equilibri, ma il tedesco non è Lobotka, ovviamente. A Empoli nn farei un turn over esagerato. Il Napoli è auto-allenante in serie A? Forse sì, sicuramente gioca ad occhi chiusi con alcuni giocatori determinanti”.

Poi il noto opinionista, ex agente dei fratelli Cannavaro, ha evidenziato: “Chi preferisco tra Albiol-Koulibaly e Rrahmani-Kim? Ancora i primi due solo perché i calciatori si vedono nelle continuità, gli attuali centrali stanno facendo benissimo”.

“Il Napoli può aprire un ciclo, però se, come credo, andranno via un paio di elementi dovrà avere la capacità di sostituirli bene come fatto sinora”. Ha concluso l’opinionista ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulle possibili cessioni dei big in estate.

