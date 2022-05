Enrico …Fedele al popolo, ma alla fine scelse il dittatore!

La vita, molte volte, si potrebbe paragonare, almeno oggi, al gioco dell’ In…Fedele, vengo e’ mi spiego: quante volte, come voce di popolo avete sentito attaccare un DITTATORE? Ebbene, se non fosse stato per la fedelta’ di Robin Hood a Riccardo d’Inghilterra, oggi non godremmo nel credere che esiste l’onesta’!

Il vero problema nasce quando, e questo e’ un fatto, ci si sente Robin Hood, mentre, con molta probabilita’ si e‘ Iago. Ed il popolo che fa? Critica Iago, in modo feroce, pero’ gli sta dietro, lo ascolta, a tal punto da convincersi che ha ragione, ed allora, come da copione, ciao ciao sua maesta‘!

Dopo avervi spiegato, mischiando le carte, come l’In…Fedele, visto com’e’ facile?…Torniamo ai giorni nostri, e proviamo a parlare di calcio. In questo periodo di mercato, tra ritiri e partenze eccellenti, ADL, che festeggia il suo 18°anno di presidenza, ritrova un caro Nemico -Amico, d’avanti ad una bella tazza di caffe’…

Niente di male direte voi, ed invece no, perche’ se udirete il nome e la storia che sto per narrare dal 30 Aprile ad oggi, vi renderete conto, che il decoro, ma soprattutto il rispetto per se stessi e per chi ti ascolta, e andato a defecarsi,di chi sto parlando? Trattasi di Enrico Fedele. Da pochi amato, e da tanti odiato, il mio appello va ai pochi che lo amano, questi sono i fatti, i lettori saranno i veri giudici:

Dichiarazioni del 30 Aprile 2022

“Le cene col presidente De Laurentiis sono una vergogna, sono cose che si fanno sul set cinematografico. De Laurentiis ormai hai fatto il tuo tempo! Aurelio ti devo ringraziare per questi anni, ma non si trattano così i giocatori. Sono anni che sento dire sempre le stesse cose, è finito un ciclo. Non possiamo andare avanti in questo modo e non è solo la partita di Empoli—30 Aprile 2022

Addirittura annuncia che si sta concludendo un era

Secondo Fedele De Laurentiis “nel giro di due mesi, massimo un anno, venderà il Napoli. Non c’è alcun dubbio sulla decisione dell’imprenditori che ha problemi commerciali, comincerà a vendere i migliori giocatori“. Secondo Fedele il ciclo di “De Laurentiis al Napoli è oramai terminato. Da manager non gli conviene continuare a lavorare in Campania. La sua opera a Napoli è stata compiuta ha riportato il Napoli in Champions League, ora ci sono tutte le condizioni per cedere la Società Sportiva Calcio Napoli“. Fedele è convinto di quello che dice e molti tifosi azzurri sarebbero felici di un addio di Aurelio De Laurentiis in breve tempo“–8 Maggio 2022

Ma poi si scelse la strada del…

Ho incontrato De Laurentiis domenica mattina, non parlavo con lui da 4/5 anni, l’ho trovato molto diverso e molto preparato. Lui ama il Napoli, sono rimasto ben impressionato e ha idee precise per il futuro. Gli ho rinnovato il mio desiderio: fare qualcosa per i giovani del Napoli.—18 maggio 2022

Scritto, visto e letto, lascio a voi il definitivo verdetto, questa non e’ Napoli, e solo quella parte che dobbiamo sentire e che non dovremmo mai avere, e vero che il Napoli non e il Real Madrid, ne ha vinto tanti scudetti come Inter e Milan, ma i suoi tifosi sono speciali, e l’applauso ad Insigne dopo tante polemiche ne e lo specchio reale dell’ amore verso la squadra. Basta con i giullari di corte che si aizzano a voce del popolo, per poi vendere quel poco di stima riposta. Io sono legato ai Rosario Pastore, Guido Prestisimone, Giuseppe Pacileo, Antonio Corbo, e dirigenti come Italo Allodi, che hanno dato a Napoli, storia di giornalismo, e squadra vincente! Se non avete altro da fare, non parlate piu’ di calcio, perche’ basta poco per offenderlo e distruggerlo.

