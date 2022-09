Enrico Fedele: “A Milano senza esperimenti!”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, oggi opinionista, scrive, sul quotidiano il Roma, i suoi voti agli azzurri, dopo la gara di Champions vita all’ Ibrox contro i Rangers per 3 a 0, complimentandosi con Spalletti ed i suoi ragazzi, ma che da oggi…si pensi solo alla gara di Domenica sera, contro il Milan !

Un bel Napoli, anzi un ottimo Napoli. Il 3 a 0 ci sta tutto a conferma che quando in campo scende l’undici base, senza considerare l’assenza per infortunio di Osimhen, non ce n’è per nessuno. Si vola in testa al gruppo Champions, ma a me interessa il campionato, perché la prestigiosa coppa interessa principalmente per la stima che aumenta in questo gruppo di giocatori, per la gioia dei tifosi che meritano tante soddisfazioni e, ovviamente, per le casse della società. Purtroppo sappiamo che il cammino europeo, se si supera il primo turno, sarà a dir poco proibitivo.

E allora pensiamo a non distrarci in campionato sin da domenica a Milano, dove se Spalletti non si inventa altri esperimenti, ci sono tutti i numeri per fare bottino piedi: i rossoneri senza Leao perdono più del 50 per cento della loro forza. Insomma questo Napoli, quello che, ripeto, schiera i giocatori titolarissimi, può davvero puntare in alto. Lo ha dimostrato ieri sera con un primo tempo giudizioso, giocato con ritmi elevati, che non hanno, però, dato la possibilità a Lobotka di giostrare con la palla a metà campo come lui sa ben fare

. La marcatura asfissiante che il tecnico scozzese ha disposto sul giocatore slovacco, ha anche limitato il raggio di azione di Anguissa che ha vagato a lungo per il campo senza costrutto. Più libero nei movimenti, invece, Zielinski che ha avuto la possibilità di puntare a rete e di colpire l’incrocio dei pali nei primi minuti di gioco. Peccato per quel doppio rigore fallito sullo 0-0 che mi costringe a non dargli la sufficienza. Nel trio avanzato certamente Politano è stato il vero protagonista con una prestazione a livello europeo, mentre Kvaratskhelia, vigilato speciale, non è stato bravo a sfruttare le poche occasioni in cui è riuscito ad entrare nell’area avversaria, ma soprattutto ha peccato di egoismo: ecco perché è l’unico azzurro a meritarsi l’insufficienza.

La vittoria, comunque, porta anche la firma di una difesa a dir poco perfetta con il duo Rrahmani-Kim che ha spadroneggiare sugli attaccanti scozzesi e con un Meret sempre vigile nei suoi sporadici interventi. Ripeto ancora una volta: è questo il Napoli che vogliamo vedere subito in campo per poi inserire le varie pedine di buon livello che completano l’organico. E speriamo che il bravo Spalletti abbiamo capito la lezione.

