Fedele su Spalletti: “Lo ammiro, con Sarri sempre le stesse cose”

Enrico Fedele, ex dirigente , e stato intervistato da Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico del Napoli Spalletti. Ecco uno stralcio delle parole di Enrico Fedele nella trasmissione radiofonica di Radio Marte:

“Il Napoli quest’anno è fortunato. Ieri ho detto che se fossi Spalletti confermerei la stessa squadra di Bergamo per la Fiorentina. Osimhen è un gran bel giocatore, ma deve migliorare. Spalletti lo ammiro, non si è fossilizzato: domenica, con la squadra in difficoltà, ha cambiato totalmente. Con Sarri invece facevamo sempre le stesse cose, le stesse sostituzioni. Allenatori decisivi nella fase finale? L’allenatore non è mai decisivo per me. Nel Napoli si è capito finalmente che i giocatori devono giocare per le loro caratteristiche. Bisogna crescere nell’analisi tecnica? No, valutare senza remore. Con Sarri ci siamo divertiti ma aveva giocatori di primo livello, un mix di esperienza tra gioventù ed esperienza, con Higuain che era l’attaccante più forte in assoluto”.

