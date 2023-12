Emre Can è la nuova idea del Napoli, ma ostacola l’ingaggio

De Laurentiis si è esposto in prima persona, ha promesso rinforzi. Non rincalzi o comprimari per il “suo” Napoli, bensì titolari veri. Tra i tanti obiettivi inseguiti, urge chiudere subito almeno un centrocampista, perchè Mazzarri dovrà fare a meno di Anguissa, causa Coppa d’Africa. Quindi una necessità da risolvere velocemente. Così da offrire in fretta una soluzione al tecnico toscano.

Serve una risorsa che colmi il vuoto numerico e qualitativo in organico. In questo scenario, Emre Can sembra un profilo adatto, per caratteristiche di gioco. Un pò meno rispetto ai tradizionali standard operativi del club, restio a prendere in considerazione questo tipo di rinforzo, per età e costi d’ingaggio.

Il tedesco, infatti, costa intorno ai venti milioni, ha uno stipendio vicino a 4 milioni di euro e anche trent’anni. Vedremo se per l’ex Juve verrà fatta un’eccezione e gli azzurri bussaranno alla porta del Borussia Dortmund.

