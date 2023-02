Il match con l’Empoli rappresenta per il Napoli un importante banco di prova. Potrebbe apparire paradossale, per chi ha letteralmente dominato in Champions League, esibendosi in una manifestazione di forza come non si vedeva da anni in Europa.

Nondimeno, il rischio latente è proprio quello di impantanarsi al cospetto di una squadra che galleggia a centro classifica in Serie A.

Ovviamente, gli azzurri sono ben lontani dal farsi condizionare da simili pensieri. Del resto, hanno vinto con talmente tanta autorevolezza alla Deutsche Bank Arena, da veicolare la netta sensazione di poter mettere sotto chiunque: avversari che praticano un calcio speculare, oppure maggiormente propositivo.

In effetti, pure contro l’Eintracht, gli uomini di Spalletti hanno prima gestito le difficoltà iniziali, con grande personalità. E poi sfruttato le loro proverbiali qualità, asfaltando i tedeschi, abbondantemente oltre quanto dica il punteggio finale.

Le mezzali di Zanetti

Insomma, in Toscana la capolista dovrà disputare una gara intelligente. L’Empoli infatti è imbattuto al Castellani da cinque partite. Una striscia positiva di tre vittorie e due pareggi tra le mura amiche come non si vedeva dai tempi di Marco Giampaolo, nel 2016.

In questo scenario, il gruppo allenato da Paolo Zanetti va decisamente preso con le molle. Perché pratica un gioco sicuramente non speculativo, a tratti addirittura ambizioso per una “provinciale” (o presunta tale…).

L’ex tecnico del Venezia, dunque, ha dato una identità riconoscibile alla sua squadra, non disdegnando la costruzione dal basso, coinvolgendo tanti giocatori nell’impostazione della manovra. La maniera migliore per esaltare le attitudini di mezzali atipiche – Marin, Henderson e Haas – dotate di ottime abilità nei fondamentali.

Marin è il classico “tuttocampista”, ideale per ciascuno degli slot di una mediana a tre, specialmente nelle vesti di box to box, quando strappa in corsa palla al piede, garantendo una certa verticalità alla fase di possesso. Completano il reparto, la regia di Henderson come perno basso e la capacità nelle letture di Haas.

Un talento da coltivare

Un discorso a parte lo merita Tommaso Baldanzi (classe 203), dall’indole creativa e sofisticata. Dotato di un sinistro educatissimo; comunque in grado di lavorare con l’altro piede, per calciare o puntare l’uomo. Abilità che lo rendono imprevedibile nello stretto, grazie al dribbling bruciante. Zanetti lo utilizza per facilitare i flussi di gioco, collegando la difesa con l’attacco.

Sostanzialmente, un impiego da trequartista puro, libero di allargarsi per aprire linee di passaggio alle spalle dei centrocampisti avversari. In alternativa, aggredendo centralmente lo spazio profondo davanti a sé.

La scelta di un sistema che favorisce la presenza di un trequartista, che il meglio di sé lo dà quando può ricevere il pallone negli half spaces e poi cercare la verticalizzazione risolutiva, influenza notevolmente lo sviluppo del gioco in entrambe le fasi.

Le volte che deve proporsi con il pallone, l’Empoli esplora frequentemente soluzioni che coinvolgono i movimenti di Baldanzi, nonché gli inserimenti dei centrocampisti. Una strategia che necessità, conseguentemente, maggior equilibrio sottopalla, compattandosi nella metà campo difensiva.

Salvezza e valorizzazioni

In definitiva, la guida di Zanetti sembra in perfetta sintonia con il progetto-Empoli. I toscani sopravvivono nella massima categoria attraverso trading players e plusvalenze (reali e non fittizie…), che si realizzano in virtù di un ambiente stimolante per la crescita del talento.

Quindi hanno bisogno di un allenatore che abbia un approccio funzionale a valorizzare i gioielli di famiglia, senza tuttavia dover rinunciare alle proprie idee.

Ovvero, considerare la salvezza come obiettivo primario, da perseguire però attraverso una precisa filosofia, coerente con le esigenze della società.

