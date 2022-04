Empoli-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Al Napoli toccherà cercare nuove motivazioni dopo la delusione vissuta contro la Roma. Effettivamente, in chiave Scudetto la matematica ancora non condanna gli azzurri. Sulla carta l’impegno in casa dell’Empoli potrebbe essere quello giusto per ritrovare morale ed entusiasmo. Del resto, conforta il ruolino di marcia esterno della squadra partenopea in campionato: ha perso solamente una volta in trasferta.

Ma al Castellani un risultato diverso dalla vittoria potrebbe mandare definitivamente in soffitta il sogno tricolore.

Dal canto loro i toscani, con 34 punti in classifica, sono posizionati a debita distanza dalla zona retrocessione. Tuttavia non vincono dalla 17ª giornata: 0-1 proprio contro il Napoli. Da quel giorno l’Empoli pare davvero abbia tirato i remi in barca, limitandosi a pareggi (8) e sconfitte (8).

Qui Empoli

Andreazzoli dovrebbe avere tutti a disposizione. Dopo la squalifica sembra destinato a tornare tra i titolari Zurkowski. Il terzetto di centrocampisti sarà completato da Bandinelli e Asllani.

Sulla trequarti, a sostenere il centravanti Pinamonti, il tecnico è orientato a riconfermare di Bajrami, affiancato da uno tra Di Francesco e lo scalpitante Henderson, con l’italiano favorito.

In difesa scontato l’utilizzo di Romagnoli e Parisi dal primo minuto. Affiancati in retroguardia da Stojanovic a destra e Viti, piuttosto che l’ex Luperto, in mezzo.

Qui Napoli

Gastroenterite per Zanoli che è partito per Empoli: se non sta bene in campo Malcuit. Poche scelte fra difesa e centrocampo Spalletti

Diversi dubbi di formazione accompagnano Spalletti in queste ore. Scontate le assenze di Koulibaly (appiedato dal giudice sportivo), nonchè quelle degli infortunati Lobotka e Di Lorenzo, nemmeno convocati.

Per il resto, l’uomo di Certaldo alla fine potrebbe decidere di accantonare l’idea maturata nel corso della settimana. Ovvero, optare per il 4-2-3-1, con Mertens vicino a Osimhen. A favore del più classico 4-3-3.

In cui rientra Ospina, che ha smaltito l’influenza. Davanti al colombiano dovrebbero muoversi sicuramente Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Piccolo dubbio a destra tra Zanoli – alle prese con una noiosa gastroenterite, che l’ha costretto ai box nella rifinitura – o Malcuit. Con il giovale laterale destro comunque favorito sul francese.

Dal centrocampo in sù Spalletti andrà sul sicuro, mettendo in mediana Demme, supportato ai lati da Anguissa e Fabián Ruiz. Mentre là davanti è orientato a confermare il tridente che ha iniziato il match con la Roma: Lozano a destra, Insigne a sinistra e Osimhen vertice alto dell’attacco.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabiàn Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati