Empoli-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Cresce l’attesa per il confronto tra Empoli e Napoli. La squadra partenopea intende sfruttare gli incroci delle rivali per tentare il primo allungo in classifica. Ieri si è giocato Juve-Lazio, con la Vecchia Signora che ha vinto di misura, mentre stasera sarà il turno di Roma-Inter. Nel mezzo, quindi, si inserisce la gara del “Castellani”, preso letteralmente d’assalto dai tifosi partenopei. Al punto tale da costringere la società toscana ad aprire un altro settore dello stadio, quello opposto alla curva solitamente riservata agli ospiti, per sopperire alla domanda di biglietti. Complice il via libera al divieto di trasferta, sono previsti non meno di 4.000 supporters azzurri.

Qui Empoli

Gli uomini di D’aversa concedono pochissimo, pressano e aggrediscono con grande intensità. Chiara l’intenzione di togliere i riferimenti a offuscare le idee all’avversario di turno. Non a caso, possono vantare la seconda miglior retroguardia della Serie A, dopo quella della Juventus. Infatti, hanno subito solamente 4 reti. I meriti vanno equamente divisi tra Ismajli, che occupa lo slot centrale della difesa a tre. Alla sua destra, il giovane georgiano Goglichidze, sul lato opposto Viti. In porta, il colombiano Vasquez, per rendimento uno dei migliori finora in Serie A, lesto ad agguantare una maglia da titolare offertagli in estate, dopo essere stato scartato dal Milan. Reduce dalla sfortunata parentesi in prestito all’Ascoli, condita da un’amara retrocessione, i toscani gli hanno offerto l’occasione di riscattarsi, colta al volo.

Per quanto riguarda i laterali a tutta fascia, Pezzella dovrebbe vincere per l’ennesima volta il ballottaggio con Cacace. Scontato invece l’impiego di Gyasi a destra. Sicuramente minore concorrenza in mezzo, dove Maleh rimane indisponibile e Grassi assieme a Henderson appaino in vantaggio Anjorin. Sussiste poi un piccolo quesito tattico: se D’aversa opta per il modulo coi due trequartisti, schiererà la coppia di talentuosissimi virgulti, cioè Fazzini e Sebastiano Esposito. Con quest’ultimo, tuttavia insidiato da Solbakken. Al contrario, se decide di fronteggiare la capolista con un sistema più ermetico, il classico 3-5-2, Fazzini scala a centrocampo ed Esposito (o Solbakken) si alza in avanti, affiancando il “corazziere” Colombo.

Qui Napoli

Conte deve fare i conti con due assenze pesanti. Nulla di grave, sia ben inteso, anche se perdere due titolarissimi qualche problemino lo crea comunque. L’infortunio rimediato da Lobotka con l’Azerbaigian parla di “distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro”. In soldoni, una diagnosi che si traduce con uno stop di circa due settimane per lo slovacco. L’obiettivo dello staff medico è rimetterlo in campo per la gara di San Siro contro il Milan del 29 ottobre. Ecco quindi che la responsabilità di guidare la manovra passa a Gilmour, all’esordio in A dal 1’, avendo giocato dall’inizio solo in Coppa Italia col Palermo.

L’altra novità è rappresentata da Spinazzola. Infatti Olivera ha accusato un affaticamento, che ne ha suggerito la sostituzione a pochi minuti dal 90’. In realtà si è trattato solamente di crampi, ma stanchezza e viaggio intercontinentale ne suggeriscono un momentaneo accantonamento. A proposito di infermeria: ancora fermo ai box Meret, che sta smaltendo i postumi del malanno muscolare rimediato contro la Juve. Una mera precauzione affinché possa recuperare pienamente. E magari tornare a disposizione per la trasferta di Lecce. Dunque, ci sarà ancora Caprile tra i pali. Per il resto, i “soliti noti”. La difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo, Anguissa e McTominay si posizionano ai lati di Gilmour. Tridente offensivo composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Accantonata quindi l’ipotesi di concedere un turno di riposo al georgiano, inserendo dall’inizio lo scalpitante Neres.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

