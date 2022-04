Spalletti, dopo l’out di Koulibaly e Lobotka dovrà scegliere accuratamente la formazione migliore per la gara che lo vedrà scontrarsi contro Andreazzoli.

Le possibili formazioni

La notizia che sta impazzando in queste ore vede il ritorno di Giovanni Di Lorenzo, il terzino del Napoli, in special modo in questo campionato, si è fatto valere per tecnica e visione di gioco tanto da diventare fondamentale negli schemi dell’allenatore di Certaldo.

Tuttavia bisogna ancora valutare se la sua presenza in campo sarà da titolare o se entrerà nel secondo tempo.

Un altro giocatore di cui ancora non si conosce la sorte è il portiere Ospina, il quale si è dovuto assentare a causa dell’influenza.

Nuove news su Elmas che nelle scorse giornate ha dovuto sostenere delle sessioni personalizzate di allenamento a causa di un elongazione del bicipite femorale sinistro. Da quanto riportato dalle ultime notizie, il Macedone ha svolto delle sessioni non più personalizzate ma anche di gruppo, anche se al momento non vi è la certezza della sua presenza contro l’Empoli.

Schema possibile formazione

Zanoli potrebbe essere il papabile candidato a sostituire Di Lorenzo qualora non potesse entrare da subito in campo. Tuttavia, notizia di pochi minuti fa, vede Zanoli protagonista in quanto non ha sostenuto la sessione di allenamento a causa della gastroenterite.

Ma qualora tutto filasse liscio la formazione sarebbe:

4 ———— Zanoli – Rrahamani – Juan Jesus – Mario Rui

3 ———— Demme, Anguissà – Fabian Ruiz

3 ———— Lozano – Insigne – Osimhen

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati