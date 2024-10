Empoli-Napoli: ecco le formazioni ufficiali

Le scelte di Conte confermano le assenze di Lobotka e Olivera. Come già immaginato alla vigilia, dunque, il tecnico salentino schiera Gilmour e Spinazzola, preziosi jolly non solo in uscita dalla panchina. Del resto, un gruppo che ha grandi ambizioni deve poter contare su alternative di qualità e personalità. Perché negli equilibri di squadra, è fondamentale avere ricambi alla stregua di titolari aggiunti. In questo contesto è ovvio che l’allenatore venga facilitato anche dal giocare una sola partita a settimana.

Dal canto suo, rispetto alle previsioni, D’aversa recupera all’ultimo istante Anjorin, che manda conseguentemente in panchina Henderson.

Lavagna tattica

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: D’Aversa

