Emergenza Napoli: per domani uomini contati e mediana inedita

E’ indubbio che in casa Napoli le assenze di vari giocatori chiave stiano gravando non poco, alimentando almeno in parte lo scoramento all’ombra del Vesuvio.

Altro che profondità dell’organico. Le alternative ai titolarissimi (o presunti tali…) sono ridotte praticamente al lumicino. Un peso che limita visibilmente le scelte di formazione. A maggior ragione in vista della delicatissima sfida di domani in Europa League.

In effetti, le previsioni della vigilia circa l’undici da schierare contro il Leicester non sono affatto confortanti.

Nondimeno, viva è la speranza che davanti alle Foxes le seconde linee possano ripetere la prova di grande qualità palesata al cospetto dell’Atalanta.

Ancora difesa a 3

Con la Dea bergamasca, infatti, l’impatto prodotto dall’aver cambiato sistema di gioco è stato un fattore determinante a favore della squadra partenopea per buona parte della gara.

Spalletti ha rinunciato al classico 4-2-3-1, in favore del 3-4-3. I “bracceti” della difesa erano Di Lorenzo e Juan Jesus. A comporre la catena di destra, Malcuit a tutta fascia e Lozano nel mezzo spazio. Sul lato opposto, invece, la catena era formata da Mário Rui ed Elmas.

Nella fase di possesso, gli azzurri hanno comunque cercato di esercitare il controllo della partita e imporre il loro gioco.

Sottopalla l’allenatore toscano ha scelto consapevolmente di difendersi con un 5-4-1. I laterali si appiattivano sulla linea dei centrali, mentre Lozano ed Elmas si abbassavano in mediana.

Così il vantaggio tattico generato dalla superiorità numerica ha obbligato gli azzurri ad tenere basso il proprio baricentro.

L’obiettivo era sin troppo chiaro: attirare in avanti il pressing avversario. E permettere, al contempo, al Napoli di avere maggiore spazio da attaccare. Creando quindi situazioni in campo aperto, da sviluppare una volta recuperato eventualmente il possesso.

Guadagnando terreno attraverso il calcio diretto e verticale ispirato da El Chucky, oppure affidandosi alla lucida gestione offensiva di Mertens.

Idea Mario Rui metodista

Coerentemente con la proverbiale indole rivoluzionaria, che spesso ne ha contraddistinto le intuizioni tattiche, Spalletti starebbe meditando un nuovo esperimento.

La voglia di riproporre il medesimo sistema opposto all’Atalanta non è stata accantonata. Tuttavia, non deve essere esclusa aprioristicamente l’idea di schierare Mario Rui in mediana.

D’altronde, il portoghese ha piedi educati, nonché una certa propensione a non nascondersi, quando si tratta di tentare la giocata qualitativa. Oltre ad una dose elefantiaca di cattiveria agonistica, che specialmente là in mezzo, non fa mai male.

