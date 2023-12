Emergenza centrocampo: dopo Elmas si ferma pure Zielinski

Piove sul bagnato in casa Napoli, specialmente nel reparto nevralgico. In effetti, i maggiori problemi in vista della gara di oggi col Cagliari nascono a centrocampo. Era già scontata l’assenza di Elif Elmas, che aveva alzato bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Nelle ultime ore, oltre al forfait del macedone, Mazzarri deve preoccuparsi anche della probabile assenza di Zielinski. Nulla di preoccupante, sia ben inteso: il classico affaticamento, che però va monitorato. Il polacco, infatti, non vuole assolutamente pregiudicarsi il big match contro la Roma.

Insomma, doppio enigma in mediana per l’allenatore toscano. Con un ballottaggio, seppur millimetrico, che si profila all’orizzonte: Gaetano in vantaggio su Cajuste.

