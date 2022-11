Elogio di un campione da low profile: Olivier Giroud

L’ Olanda vince solo al 90′ senza meritare con il Senegal di Koulibaly, l’Argentina si suicida con gli Emirati Arabi, la Danimarca di Eriksen si impantana con la Tunisia, la Polonia del top Lewandowski si scontra con lo spauracchio Messico ma la Francia no.

La Francia schianta l’Australia. 4-1.

Va sotto dopo 10 minuti ma risorge e sistema la partita.

Si candida ad arrivare in fondo.

Teniamo a mente due nomi che appartengono alle concorrenti del Napoli.

Adrien Rabiot della Juventus ed un certo signor Olivier Giroud.

Un gol il primo, due il secondo.

Fuori da ogni ironia, se Lewandowski e Messi falliscono platealmente il loro esordio in Qatar, Eriksen chiede tempo ma Giroud è prontissimo.

Pronti via e c’è.

Il milanista riserva di lusso da un decennio di quel fenomeno di Benzema, non ha perso tempo a prendersi la nazionale dei Galletti.

115 presenze, 51 gol al momento.

A voler elencare i titoli in carriera di Olivier si fa notte, tra i mille, la coppa del mondo di Russia.

Giramondo d’Europa, Olivier, nello scorso anno, con i gol del derby e quelli di Napoli, ha garantito lo scudetto ai rossoneri.

Dobbiamo ricordarlo per far in modo che non ricapiti.

Il campione dal profilo basso.

Efficace come pochi ma sempre un po’ in disparte.

Paga il low profile?

Crediamo di si.

In questi giorni stiamo soffermandosi sull’aspetto mentale degli atleti. Utilizziamo l’esperienza Qatar per farci un’idea, il più possibile completa, sulle reazioni che psiche attua in condizioni di stress prestazionale.

La prima tappa la vince Giroud a mani basse. Nemmeno si alza sui pedali.

Il talento non basta, occorre educarlo e saperlo adoperare.

