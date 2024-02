Elmas: “A Napoli anni meravigliosi, c’era solo un problema”

Torna a parlare, il giocatore macedone, della sua ex squadra, dopo i primi mesi in Bundesliga. Il passaggio al Lipsia, l’ambientamento in un altro campionato, il suo recente passato, tra gli argomenti trattati, per Marca, il quotidiano spagnolo:

“Difficile affrontare un trasferimento in inverno. Ho lasciato 5 anni spettacolari a Napoli e me ne andavo, dopo aver vinto uno scudetto. Ho fatto questa scelta perché andavo in una squadra forte, vincente, che gioca sempre in Champions. Soprattutto perché lavora molto con i giovani, guardando al futuro”

I ricordi del campionato passato, sono ancora freschi, un’esperienza che non si dimenticherà mai:

“Un qualcosa che non si può spiegare, vincere con il Napoli è sempre più difficile. Una città di gente dal sangue caldo, innamorata del calcio e della propria squadra. Ho avuto la fortuna di provare quelle sensazioni, Napoli e la sua gente, saranno sempre nel mio cuore”

Differenze tra l’Italia e la Germania ce ne sono, Elmas non nasconde qualche difficoltà di ambientamento:

“A Napoli si mangia bene, c’è il sole, il mare, la Germania è un po’ più fredda. Lipsia è piccola, ma molto bella, molto pulita. I tedeschi sono più puntuali, più precisi, mi sto abituando poco a poco”

Poi sottolinea le differenze tra Serie A e Bundesliga:

“Il gioco è aperto con più spazi, c’è tanta intensità, il calcio è molto meno tattico che in Italia. C’è molta più fisicità, si corre molto, con un’intensità altissima”

In paragone anche con le diverse tifoserie, sicuramente al Maradona respirava un’altra atmosfera:

“Vengo da Istanbul e Napoli, qui è un po’ più tranquillo, ti lasciano vivere, puoi uscire tranquillamente. Mi piace perché in sette anni, tra Istanbul e Napoli era impossibile andare da nessuna parte. Qui vivo più tranquillo”

Adesso arriva la Champions, i tedeschi affronteranno il Real Madrid, squadra che Eljif Elmas ha già incontrato con il Napoli. Partita proibitiva, ma il macedone lascia aperta una speranza:

“Vediamo cosa succede, loro attaccano sempre con gente molto completa, in ogni parte del campo. Sarà molto difficile, ma l’intensità che mettiamo nelle partite non sarà facile neanche per loro”

Motivo in più per seguire questa gara, valida per i quarti di finale. Non è totalmente da escludere, che i destini di Elmas e del Napoli non si incrocino di nuovo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati