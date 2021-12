L’International Center for Sports Studies, noto principalmente con le iniziali CIES, ha pubblicato la graduatoria dei migliori Under 23 d’Europa. In tal modo, l’organizzazione indipendente di ricerca e istruzione con sede a Neuchâtel, ha fornito loro un valore di mercato.

Al secondo a posto di questa speciale classifica compare, un pò a sorpresa, il nome di Eljif Elmas. Il macedone che milita nel Napoli è in buona compagnia, assieme ad altri centrocampisti di qualità: Jones del Liverpool e Rice del West Ham.

Secondo le stime del CIES, Elmas ha un valore pari a circa 70 milioni di euro.

In cima alla classifica nel ruolo di miglior centrocampista Under 23 c’è un altro giocatore inglese. Si tratta di Jude Bellingham, che milita nel Borussia Dortmund: vale almeno 120 milioni di euro.

Elmas, acquistato nel 2019, dal Napoli dai turchi del Fenerbache occupa il primo posto negli under 23, se si considera il i giovani talenti che che militano in Serie A, a pari merito con l’olandese De Ligt.

Una grande soddisfazione quindi per il patron De Laurentiis, sempre attento a scoprire, attraverso il lavoro di scouting dei suoi osservatori, giovani promesse da valorizzare. In effetti il macedone, inizialmente semisconosciuto al grande calcio, in queste stagioni all’ombra del Vesuvio è balzato agli onori delle cronache per dinamismo, continuità e versatilità. Tutte caratteristiche l’hanno condotto sul gradino più alto nella sua categoria.

Una maturazione acquisita nel campionato italiano, e confermata con la Macedonia del Nord, con cui sta velocemente scalando le vette del calcio europeo.

Adesso la conferma arriva anche dal CIES…

