Elmas: Spalletti come un padre!

Sabato 09 Settembre la nuova Nazionale, di Luciano Spalletti affronterà la Macedonia del Nord, gara valida per le qualificazioni ai prossimi europei.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Eljif Elmas, che dopo la vittoria dello scudetto, ritroverà il “suo” allenatore, da avversario:

“Sono sempre stato disponibile con Spalletti. Lui è un vero uomo, con un grande carattere, lo vedevo come un papà, perché stavamo sempre insieme. Mi ha dato tante cose, come la vittoria dello scudetto, che è stata una cosa grande. Non dimenticherò mai Luciano Spalletti, grande allenatore e papà di tutti noi a Napoli”

Il tecnico di Certaldo è fortemente nel cuore dei suoi giocatori, con cui ha compiuto un’ impresa che resterà nella storia, non solo del Napoli, ma del calcio italiano. Ragion per cui Gravina ha scelto l’ex Campione d’Italia, alla guida della Nazionale.

A Skopje l’Italia cercherà di vincere, ma di fronte Elmas e compagni, non staranno a guardare:

“Per noi è un onore giocare contro l’Italia. Giochiamo in casa e come sempre, vogliamo dare tutto in campo, proporre un bel calcio e vedere cosa succede.

Sarà una grande emozione, giocare contro l’allenatore, con cui ho vinto lo scudetto. Sarà difficile perché lo conosco bene e conosco i giocatori dell’Italia.

Sarà una partita complicata, ma noi daremo tutto, vincere sarebbe bellissimo”

Macedonia che già fu fatale all’Italia di Mancini, estromettendola di fatto dal mondiale.

La curiosità ruota intorno, soprattutto, al modo di giocare degli azzurri, in tanti si aspettano di rivedere il Napoli dell’anno scorso.

Per Elmas la Nazionale azzurra farà un grande cammino:

“Quando vengono grandi giocatori è ancora più bello giocarci contro.

Spalletti farà una grande selezione, con giocatori di carattere. Vorrà un Italia come il suo Napoli, con pressing alto e possesso palla.

Sarà un allenatore di altissimo livello, lo sarà anche la Nazionale italiana con lui”

Tutto è pronto dunque, per questo esordio, il CT Spalletti si troverà di fronte, però, uno dei calciatori che a Napoli, apprezzava di più.

Domani sera Elmas vorrà rovinare la festa, proprio al suo vecchio Mister.

