Elmas rifiuta il rinnovo.

Non solo la questione Gabri Veiga, in casa Napoli il tema centrocampo è caldo anche per il giocatore macedone.

Il Lipsia ha presentato al club di De Laurentiis un’offerta da 30 milioni, per Eljif Elmas. Proposta rifiutata dalla società partenopea, ma il centrocampista azzurro ha chiuso alla possibilità, di prolungamento del contratto, che scadrà nel 2025, con il Napoli. Nonostante le potenzialità indiscusse, la capacità di farsi trovare sempre pronto, il macedone non ha mai acquisito in maglia azzurra, lo status di titolare. Queste le principali ragioni, che spingono Elmas a dubitare del suo futuro. Anche per questo motivo il Napoli, cerca di chiudere per Veiga, proprio per non restare scoperto a centrocampo, dove in Gennaio, dovrà fare i conti con l’assenza di Anguissa, impegnato nella coppa d’Africa. Senza rinnovo il Napoli rischierebbe di perdere il calciatore a costo zero tra un anno, lo stesso discorso di Osimhen sostanzialmente. Non è da escludersi per questo motivo, uno scenario imprevisto negli ultimi giorni di mercato.

Elmas è un classe ’99 , piuttosto giovane, chiede dunque un ruolo più da protagonista, che in questo momento nemmeno Garcia, sembra garantirgli.

Un altro calciatore diretto sicuramente, in Bundesliga è Diego Demme. Entro la fine del mercato, il centrocampista tedesco andrà all’ Herta Berlino, che nel frattempo sta realizzando delle cessioni, per realizzare l’affare.

De Laurentiis chiede almeno 1,5 milioni di euro, per la cessione, una somma quasi irrisoria, per garantirsi le prestazioni del centrocampista partenopeo.

In questo momento però la priorità sta nel chiudere la trattativa con il Celta Vigo, per Veiga, per la quale è sceso in campo direttamente ADL. Per risolvere le questioni legate ai diritti d’immagine, alle commissioni da corrispondere. Risolta questa trattativa, la società partenopea si dedicherà alle situazioni legate ai rinnovi, quella di Eljif Elmas è una di queste.

