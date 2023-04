Elmas: Raspadori mi deve 500 euro!

Elmas: Raspadori mi deve 500 €!

Un Eljif Elmas traboccante di gioia, quello intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Torna inevitabilmente sulla partita di Torino, che lo ha visto protagonista, fornendo l’assist per la rete decisiva:

“Si una grande gioia, tutto è stato perfetto. Siamo entrati al momento giusto, anche chi ha giocato prima di noi, ha fatto una grande partita. Sappiamo quanto è difficile vincere su quel campo. Per questo al fischio finale, abbiamo festeggiato”

Al rientro a Napoli, diecimila persone, ad attendere la squadra all’aeroporto di Capodichino. Anche Elmas non si aspettava, un’accoglienza simile:

“Veramente non mi aspettavo tanta gente. Ero molto emozionato, dopo tanto tempo che non vincevano, dall’ultima Coppa Italia. Restiamo scaramantici, ma immagino una grande festa, se dovessimo vincere questa domenica”

Il gruppo però, cerca di isolarsi dall’ambiente esterno. Spalletti vuole che la squadra pensi solo al prossimo impegno. Il macedone garantisce:

“Pensiamo solo alla Salernitana. Fino all’ultima partita vogliamo dare il massimo, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo fatto un grande campionato, fino all’ultima partita, vogliamo continuare su questa strada”

Cosa ha pensato mentre effettuava quel cross per il gol di Raspadori?

“Aspettavo solo il passaggio di Zielu, perché avevo già visto Victor avanti, con quel cross doveva solo fare gol, mi aveva promesso in questo caso di darmi 500 euro. Quindi ero più contento per quello, scherzo, ma sto ancora aspettando i soldi”

Uno scudetto sognato da bambini, Elmas, da brividi, nel sottolineare il percorso, fatto fin qui:

“Veniamo da piccoli paesi, come la Macedonia, il Kosovo, la Nigeria, nessuno pensava di raggiungere questo traguardo. Io da piccolo mai ho pensato di poter vincere uno scudetto. È un sogno che si realizza”

Qualche segreto sulla sua alimentazione, ma nessun programma di cene o brachate con i compagni, in caso di vittoria:

“Mangio tanto è vero, ma ci sono periodi che sto anche a dieta. Non abbiamo pensato ancora a niente sui festeggiamenti, non abbiamo parlato con i compagni di questo. Pensiamo solo alla sfida con la Salernitana”

Per l’appunto una partita per nulla scontata, con i granata in corsa per la salvezza:

“Non sarà una partita facile, sono sicuro che sarà una partita difficile. Loro faranno di tutto per non farci festeggiare. Senza pensare a nient’altro, dobbiamo solo pensare a vincere in qualsiasi modo. Se noi giochiamo domenica, io penso che sarà impossibile non vincere per noi. Soprattutto se sapremo che la Lazio non ha battuto l’Inter”

Infine Elmas strappa una promessa ai tifosi napoletani:

“Ci vediamo Domenica per le strade della città”

In attesa di sapere, se effettivamente la gara verrà spostata, il Napoli pensa solo a vincere contro la Salernitana.

