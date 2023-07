Elmas: Possiamo ripeterci!

Intervistato da Sky Sport, Eljif Elmas analizza questa prima parte di preparazione.

Terminato il ritiro di Dimaro, da venerdì scorso, il Napoli, prosegue il pre campionato in quel di Castel di Sangro.

In vista l’amichevole con l’ Hatayspor, squadra turca colpita dal terremoto in Febbraio, dove persero la vita il DS e Atsu. Per il macedone, si tratta di un buon test:

“Partita buona per la nostra preparazione. Lì conosco per via del terremoto, dove hanno perso anche un giocatore. Sarà bello giocare con loro”

Il mercato, nel frattempo è in piena fase di evoluzione. Elmas è molto fiducioso:

“Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere i campioni d’Italia, sappiamo come giocare in campionato, ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perche’ dobbiamo cercare anche in questo anno, di fare il nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci”

Tra le incognite di una stagione, che sta per iniziare, un nuovo allenatore sulla panchina azzurra. Sin dai primi giorni però, il gruppo è sembrato entusiasta del lavoro svolto. Anche per il centrocampista partenopeo, l’impatto col tecnico transalpino è positivo:

“Garcia è un bravo allenatore, come ha dimostrato a Roma, in Francia, vincendo scudetti e giocando una semifinale con Lione. Sarà un esempio per tutti noi, mi sta aiutando a crescere”

Con Spalletti, il macedone è stato impiegato in diversi ruoli. Anche attaccante, in piena emergenza a Milano, preferibilmente da esterno. Con Rudi Garcia, ci potrebbe essere qualche modifica, per Eljif:

“Ancora non ho parlato con lui, sulla posizione in campo. Vedremo, deciderà Garcia. Tutti gli allenatori che ho avuto, mi hanno sempre schierato ovunque, vediamo lui dove mi metterà”

Un vero e proprio jolly di centrocampo, Elmas, che ha sempre dato il suo massimo contributo.

Un asso nella manica, a cui difficilmente Rudi Garcia rinuncerà . Non è da escludersi, una posizione diversa in campo, che possa accentuarne le qualità.

