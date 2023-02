Elmas: Non pronunciamo quella parola!

Non vuole sbilanciarsi il macedone, non pronunciare la parola scudetto, ma pensare solo a lavorare, a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Così come questa sera, in campo dall’inizio, non fa rimpiangere Zielinsky e lascia una prestazione, di solito impegno e abnegazione. A fine partita ai microfoni di DAZN, sottolinea questo spirito:

“Non pronunciamo ancora nessuna parola, perché ci sono tante partite da giocare. Continuiamo a ragionare partita per partita, cercando di fare più punti possibile. Come questa vittoria di stasera, contro una squadra forte come il Sassuolo. Siamo felici di tornare a casa con i tre punti”

Una partita per nulla scontata, il Sassuolo è rimasto in partita fino alla fine. Tra le tante qualità, il Napoli ha mostrato una capacità di saper soffrire, che ha fatto la differenza. Di questo avviso, anche Eljif Elmas:

“Una gara molto difficile, anche l’anno scorso vincevamo due a zero, poi alla fine abbiamo fatto 2 a 2. Oggi siamo stati bravi a soffrire, a stringere i denti. Queste partite sono molto difficili, il Sassuolo ha vinto contro il Milan, Lazio, Atalanta, devi correre e lottare”

E se c’è da lottare, Elmas è il guerriero preferito. Luciano Spalletti in queste occasioni, sa che sul macedone si può sempre contare, in questa stagione il numero 7, sta trovando sempre più spazio:

“Sono molto felice, tutti siamo importanti, sia quando gioco titolare, che quando entro dalla panchina, cerco sempre di dare il massimo, di aiutare i miei compagni e la squadra. Sappiamo tutti che questa è una stagione incredibile, spero di fare bene”

Settimana intensa, perché tra poche ore, bisogna già preparare la partita con l’Eintracht.

Questo Napoli, può stupire anche in Champions League?

“Si finora abbiamo fatto qualcosa di molto importante. Questa settimana vediamo, sappiamo che abbiamo una partita molto difficile. Cerchiamo di fare qualcosa di grande, anche in Europa”

Infine un pensiero al pubblico partenopeo, che ha riempito il Mapei Stadium, in barba agli ignobili divieti. Elmas ha un messaggio per i tifosi napoletani:

“Sappiamo quanto i nostri tifosi siano caldi. Hanno fatto una cosa incredibile, sono venuti qua, in un numero impensabile. Sono felice che erano tutti qui stasera, speriamo di fare una bella cosa, insieme, in questo finale di stagione”

Felice, ma trattenuto Eljif Elmas, perché lui è uno che lavora a testa bassa, che non si è mai risparmiato, che non ha mai fatto una polemica. Sempre pronto, quando chiamato a dare il suo contributo, rappresenta perfettamente lo spirito di questo Napoli. Tutto per lei, parafrasando il Mister, non esiste l’io, ma solo il noi e il centrocampista azzurro è l’emblema dell’altruismo. Un combattente, che non si risparmia mai, per portare la squadra a raggiungere, il sogno nel cuore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati