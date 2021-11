Elmas il tuttofare, ma adesso il macedone vorrebbe qualcosa in più

Eljif Elmas è cresciuto tantissimo con Spalletti, confermando una tendenza ormai radicata nel calcio attuale. Ovvero, sposare le qualità tecniche tradizionalmente associate alla mezz’ala, con il temperamento tipico dei portatori d’acqua.

L’allenatore toscano, dunque, l’ha messo nelle condizioni per esprimere al meglio tutte le sue potenzialità, solo intraviste durante la precedente gestione tecnica.

L’importanza del centrocampista macedone nel gioco del Napoli si misura attraverso un mucchio di piccole cose, che fanno la differenza durante una partita. Se non addirittura, nell’arco di una intera stagione.

Jolly o tuttocampista, questo il dilemma

Le giocate di Elmas non saltano immediatamente all’occhio.

Magari si tratta di una percezione sbagliata, alimentata dall’alternanza delle posizioni ricoperte. Un cambiamento continuo di funzioni e compiti, che ha generato ovvie difficoltà nell’assegnargli una specifica zona d’influenza.

In effetti, Gattuso l’aveva eletto come jolly, utilizzandolo in tutti – ma proprio tutti – gli slot in mediana e trequarti. Ringhio vedeva il lui una sorta di tuttocampista, capace di adattarsi, anzi adeguarsi, alle svariate idee tattiche che un allenatore potrebbe chiedere di interpretare.

Sostanzialmente, non gli manca niente: ha qualità, resistenza e fisicamente non si mette paura di buttarsi nella mischia. Insomma, queste caratteristiche l’hanno reso il giocatore duttile e polivalente che è oggi.

Sesto uomo di lusso, come nel basket

Spalletti ha messo Elmas al centro del suo progetto, cucendogli idealmente addosso il ruolo di sesto uomo. Quello che nella pallacanestro si distingue per le innate abilità nell’incidere sulle partite uscendo dalla panchina, così da venir considerato quasi un lusso da tenere in panchina.

Nondimeno, talmente importante nell’economia tattica ed emotiva della sua squadra, da diventarne l’imprescindibile “primo cambio”.

In questo contesto, il macedone si inserisce alla perfezione. Perché il Napoli vuole dominare gli avversari, risalendo il campo attraverso il possesso e l’occupazione preventiva degli spazi.

Ed Elmas, da mezz’ala oppure come esterno d’attacco sa inserirsi senza palla, smarcandosi alle spalle della linea di pressione.

Inoltre cuce il gioco, accorciando le distanze tra i reparti, collaborando attivamente nella prima costruzione, quando si abbassa vicino a Fabiàn Ruiz o Anguissa.

