Elmas: “Gruppo unito. Il nostro calcio è bellissimo”

Il Napoli sta regalando importanti gioie ai tifosi azzurri che dall’inizio campionato ad oggi stanno primeggiando nelle classifiche di Serie A e Champions League.

Uno dei veterani azzurri , il centrocampista Elif Elmasè intervenuto su Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal.

Leggiamo insieme le sue parole:

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile finora. Siamo un gruppo molto unito, il nostro calcio è bellissimo, speriamo di continuare così fino alla fine. Ho molto legato con Kim, lo conosco da tanto tempo perché giocava in Turchia. Il coreano è un bravissimo ragazzo e un calciatore molto forte”.

L’analisi di Elmas in merito alle ultime partite del Napoli…

Napoli-Udinese: “Ci siamo allenati, abbiamo dato tutto. Sappiamo che è una partita che vale tantissimo, vogliamo vincere. Abbiamo intenzione di chiudere questa prima parte del campionato conquistando i tre punti”.

Atalanta-Napoli: “Ho realizzato una rete importante. Ho pensato solo a non sbagliare, sapevo che sarebbe stata decisiva. Non era facile battere l’Atalanta, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi. Eramo convinti che il gol sarebbe arrivato. Non tutti vincono a Bergamo”. “Il mister mi ha sorpreso due ore prima del match con l’Atalanta. Pensavo di non partire titolare, ma Luciano Spalletti me lo ha comunicato e mi sono fatto trovare pronto”.

Napoli-Empoli: “Siamo stati bravi a mantenere la calma nonostante le difficoltà riscontrate nel trovare la via della rete. Chi subentra, inoltre, fa la differenza così come è accaduto nel match del Maradona contro i toscani. Tutti abbiamo voglia di fare bene. Ci alleniamo bene, stiamo insieme tutti i giorni, cerchiamo di fare il massimo seguendo le indicazioni del mister”.

Il ritmo del Napoli sembra essere inarrestabile, la paura dei tifosi è che la soste per i Mondiali in Quatar possa cambiare la sorte degli azzurri…

“La pausa non fa male, anzi. Qualche infortunato può recuperare e fare bene nel prosieguo del campionato”. Tutti sogniamo il tricolore, sin da bambini. Speriamo di scrivere la storia, di potere coronare il nostro sogno in questa magnifica città che è Napoli”.

