Elmas “Frecciatina” a Spalletti: Panchina Mon Amour!

Eljif Elmas in questa stagione si sente un po’ messo da parte, il giocatore macedone sta trovando poco spazio per via dell’esplosione di Kvara e delle grandi prove a centrocampo dei calciatori impiegati da Spalletti. Inizialmente è sempre partito dalla panchina, ma è quasi entrato in tutte le partite nel corso del secondo tempo. Il giocatore su Instagram ha pubblicato una stories un po’ polemica: “Mio primo amore (panchina)”, con in allegato un’immagine di lui che si avvia in panchina.

Il calciatore macedone vorrebbe maggiore spazio, ormai è alla quarta stagione in azzurro e non è mai riuscito ad imporsi come uno dei titolari della squadra.

Si tratta di un giocatore di talento che però non sembra essere ancora sbocciato e maturato in modo definitivo da poter fare quel salto di qualità necessario per meritare una maglia da titolare. Ora è il momento di pazientare ci sarà sicuramente anche spazio per lui.

Elmas, Questa la foto pubblicata sui social

Ecco la foto pubblicata da Elmas, sul suo profilo social, dove si vede una faccina con cuoricino proprio presente sulla panchina. Chiara la polemica del giovane macedone che probabilmente vorrebbe piu’ minutaggio. Certo e’ che in questo momento, anche se da capire, chiedere di giocare in questo modo, appare una polemica fuori luogo. Come la prenderà’ Spalletti? Finora non ha guardato in faccia a nessuno, si capirà’ con il tempo, ed i risultati, quanto poco opportuna sembra questa polemica, che già’ presente sui social, a mio modesto avviso, sembra davvero poco seria nei confronti del gruppo

