Elmas: “ Cuore per i tifosi”

La risolve Eljif Elmas, la battaglia di Bergamo. La prima vittoria del Mazzarri 2.0, grazie a quelle scelte che il predecessore francese, non prendeva quasi mai in considerazione.

È il caso del macedone, che dopo un’ora di gioco, subentra insieme ad Osimhen per risolvere la partita.

Ai microfoni di DAZN il numero 7 azzurro esprime tutta la sua felicità:

“Dovevamo fare qualcosa per ripartire di nuovo, perché siamo Campioni d’Italia. Abbiamo parlato tra di noi, ora cerchiamo di fare sempre meglio, questa era una partita fondamentale da vincere. Siamo stati veramente unici, in questi giorni che siamo stati insieme, lo si vede in campo e subito vengono le vittorie”

Elmas parla poi proprio di questo primo approccio, col nuovo allenatore:

“In questi giorni ci ha dato una grande mano, per riportare subito questo gruppo a tornare grande, una cosa incredibile in pochi giorni”

L’assist per il raddoppio del macedone arriva da Osimhen, Elmas lo ringrazia:

“Questo gol è anche suo, un pallone che qualcuno non ti dà”

La vetta è lontana, ma il Napoli crede allo scudetto? Eljif non cade nella trappola:

“Adesso dobbiamo ragionare partita per partita. Ci sono tante partite importanti adesso, tra due giorni abbiamo il Real, poi Inter, Juventus, grandi squadre. Dobbiamo solo pensare ad allenarci bene, restare uniti come oggi e fare il meglio per le prossime partite”

Dopo il gol dedica speciale del macedone con cuore. Per chi era quel messaggio?

“Il cuore era per i tifosi che amo. È stato bello fare gol dopo tutto questo tempo. Dispiace molto per Olivera, io gli voglio molto bene, per questo l’ho abbracciato, spero presto di rivederlo sorridere”

Tanto cuore in questo Napoli, sul campo e in panchina. Quello proprio che mancava per ritrovare l’entusiasmo, ritrovare la vittoria, ritrovare unità, ritrovare il Napoli Campione d’Italia. Nel giorno di Diego Armando Maradona.

