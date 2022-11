Elmas:”Così fino alla fine”

È il man of the match, Eljif Elmas, suo il gol del vantaggio, grande partita di sacrificio, come tutta la squadra.

Chiamato a sostituire Kvaratskhelia, il macedone si fa trovare pronto:

“Avevo tanto bisogno di una serata come questa dopo un po’ di partite che non giocavo. Sono contento per la squadra e per i tifosi, dobbiamo continuare così fino alla fine”

Contento anche Luciano Spalletti, per quanto il macedone ha fatto vedere in campo, soprattutto da un punto di vista, di disponibilità.

Il forfait all’ultimo minuto di Kvara è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma la forza del Napoli di quest’anno sta proprio nel collettivo, tutti sono indispensabili.

Cos’hai pensato quando hai saputo che avresti giocato?

“Il Mister ci comunica la formazione due ore prima ero un po’ stressato per non giocare, ma io do il massimo per la squadra sempre”

Un elemento che ogni allenatore vorrebbe, mai una polemica e sempre pronto al momento. Poi ci sono quelle dita sull’orecchio dopo il gol, un piccolo gesto di rivalsa, per dire a tutti io sono sempre qua.

Sostituto di Kvaratskhelia, il centrocampista azzurro non vive male quest’alternanza:

“Sono contento per lui è un grande giocatore, più giovane di me di un anno, io resto umile, accetto la panchina, ci scherzo sopra ma è solo importante la squadra”

E quelle dita nelle orecchie, non sono certo di polemica, semplicemente la conferma che su di lui ci si può sempre contare. Ha avuto anche i complimenti di Spalletti, durante la partita, che ha apprezzato molto il suo modo di stare in campo, come ha aggiunto a fine gara: sa abbinare qualità a quantità.

Il Napoli stacca la seconda in classifica di otto punti, cosa rappresenta questa vittoria per voi?

“Sono tre punti molto importanti, ma il campionato è ancora tanto lungo, noi dobbiamo fare sempre meglio, meglio, meglio..”

Lo ripete per ben tre volte, Eljif Elmas quella parola, sottolineando quanto ci tiene questa squadra a migliorare e a non mollare la presa.

Migliorarsi parola d’ordine, perché questo Napoli vuole crescere sempre di più. Soprattutto in queste partite, che rappresentano uno snodo fondamentale sul campionato.

Una prova del nove si diceva alla vigilia, l’assenza imprevista poi di Kvaratskhelia, sembrava disegnare una morte annunciata. Dal cilindro esce fuori, il coniglio macedone, a sottolineare che le risorse dei partenopei sono tante.

Bergamo fa già parte del passato, una Grande squadra come il Napoli, da domani è già con la testa al prossimo impegno.

Così si costruisce la mentalità vincente, così si costruisce un sogno nel cuore.

