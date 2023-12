Elijf saluta e Victor rinnova. Quando i soldi fanno la felicita’…Di Adl!

Elijf Elmas ufficialmente un calciatore del Lipsia, al Napoli versati 20 milioni di euro, ha voluto ringraziare sui social con una lettera davvero toccante, i tifosi partenopei per i 5 anni trascorsi in azzurro. Il giovane macedone approdò alle falde del Vesuvio il 24 luglio del 2019 per circa 16 milioni di euro incassati dal Fenerbahce, ed il suo apporto con la maglia del Napoli è stato certamente importante.

Complessivamente Elmas ha collezionato 189 presenze e 19 gol all’ attivo, con due trofei vinti come lo Scudetto lo scorso anno e la Coppa Italia nella stagione 2019/20. Insomma, un buon bottino se si pensa alla non titolarità periodica, ma certamente pronto all’ uso ogni volta che veniva chiamato in causa

Elijf dunque saluta Napoli e lo fa con parole strappalacrime, ecco le sue dichiarazioni a cuore aperto per i tifosi partenopei: “Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili. Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio. Qui ho avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche e creare amicizie che porterò sempre con me. Il vostro affetto, il vostro calore, la vostra gioia e il vostro amore mi accompagneranno ovunque. È arrivato il momento dei saluti, le nostre strade si dividono ma il nostro legame sarà eterno. Fare parte del Napoli e aver scritto la storia di questa città è qualcosa di unico. Grazie al Presidente, alla società, al mister, ai miei compagni e a tutti i collaboratori che fanno un lavoro eccezionale. Grazie Napoli”.

“Grazie a voi fantastici tifosi che in 5 anni mi avete fatto sentire a casa. Vi voglio bene quagliò. Resterete per sempre nel mio cuore…azzurro! FORZA NAPOLI SEMPRE. Ciao, Elijf”

Dopo Elijf Elmas anche Victor Osimhen regala soldi ad Adl!

Elmas dunque saluta il Vesuvio ed i suoi tifosi portando in cassa circa 20 milioni di euro ed una plusvalenza di circa 5 milioni, certamente un regalo per le casse già ricche del Napoli di Adl, Ma i regali per il patron non sono ancora finiti, anche il buon Victor Simen ha voluto donare soldi al Presidente, infatti l’ attaccante Nigeriano, dopo una telenovela durata circa sei mesi., ha rinnovato il suo rapporto con i club fino al Giugno 2026 con una clausola rescissoria di circa 120/130 milioni di euro con una probabile plusvalenza di circa 60 milioni di euro. Dunque i potenziali acquirenti dell’attaccante azzurro se vorranno usufruire delle sue prestazioni del Nigeriano adesso sono al corrente dell’investimento da compiere.

Babbo Natale benevolo con il Patron azzurro, sulla carta tra gennaio e giugno vi è già una disponibilità di circa 150 milioni di euro come echiaro che parliamo di cifre ancora non del tutto incassate, solo Elmas per ora porta in cassa 20 milioni. Ma è altrettanto evidente che in prospettiva il “rischio” di perdere Osimhen e più che evidente, anche se al netto della stessa clausola va inserito il risultato sportivo finale del club oltre che il suo rendimento finale, il rischio esista con la Premier pronta all’ assalto del bomber azzurro

Insomma anche se i tifosi non sono contenti del momento e del rendimento della squadra, risultano essere come al solito esemplari e vicini al Napoli, e se Mazzarri sta cercando la quadra mentale di questo gruppo per riportare risultati, e vi sono giocatori in uscita e che già si accordano con altri club futuri, oppure scappano alla prima richiesta ricevuta, o se vi sono giocatori scontenti per cifre contrattuali oppure con scarso minutaggio, non importa! Santa Claus fa gongolare il Bilancio del Napoli e di chi ne fa le veci…Allora Buon Natale e Buon Anno Patron, Dopo aver gettato al vento un titolo e ridotto contratti, hai fatto ancora incasso, un vero mister milion!

