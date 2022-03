Elio Corno: “Napoli, spero che resti davanti e non si faccia superare”

Elio Corno, giornalista tifoso dell’Inter, ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante il programma radiofonico “Radio Goal” ha preso parte ad un’intervista in merito alle sorti dell’Inter, squadra che nelle ultime settimane sta soffrendo molto.

L’intervista

In merito alla sua squadra del cuore, Corno ha dichiarato “Il problema di questa Inter di Inzaghi è che è venuta a mancare quella ferocia che c’era con Conte“. Immediatamente ha espresso delle dichiarazioni in merito alla squadra di Spalletti e sullo stesso allenatore.

Sul Napoli…

“Sono molto contento di questa situazione del Napoli, spero che resti davanti e non si faccia superare dal Milan.“

Sull’allenatore di Certaldo ha dichiarato: “ Sono felice per lui che abbia trovato l’ambiente giusto.”

Ma ci sono dei ricordi indelebili che Corno non ha superato, ovvero quando Spalletti, all’epoca allenatore dell’Inter, diede in cessione Zaniolo preferendo Nainggolan.

“Ha una grave colpa, quella di aver ceduto Zaniolo per prendere Nainggolan, che era in una fase calante e non ha dato niente. Quella cessione non la perdonerò mai a Spalletti.“

