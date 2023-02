Eintracht Francoforte-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli che stradomina in Serie A, reduce da ben sette vittorie consecutive in campionato, vuole centrare per la prima volta nella sua storia l’accesso ai Quarti di Champions League. Nella fase a gironi non ha avuto rivali. Adesso, però, riparte dalla doppia sfida con l’Eintracht Francoforte per raggiungere questo prestigioso e ambito traguardo.

I tedeschi sono un avversario da prendere con le molle. Non solo sono i detentori della Europa League, conquistata lo scorso anno, ma hanno un ruolino di marcia decisamente interessante tra le mura amiche, avendo sempre vinto in casa nel 2023 al “Deutsche Bank Park”.

Qui Francoforte

Il sistema scelto da Oliver Glasner dovrebbe essere il 3-4-2-1. L’allenatore austriaco, sulla panchina dei tedeschi all’estate 2021, si affiderà a Trapp tra i pali. A comporre il terzetto difensivo, invece, Tuta, Hasebe (favorito su Smolcic) e N’Dicka. A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Buta come esterno destro, Kamada e Sow centrali, con Max sulla corsia di sinistra. Infine, là davanti, alle spalle del centravanti Muani agirà la coppia di trequartisti Lindstrøm–Götze.

Probabile formazione

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrøm, Götze; Kolo Muani. Allenatore: Glasner.

Qui Napoli

Nessuna sorpresa in tema di formazione da parte di Luciano Spalletti, intenzionato a schierare nel tradizionale 4-3-3 i cd. “titolarissimi”. Meret in porta; Di Lorenzo e Mario Rui laterali difensivi; Kim e Rrahmani centrali.

Classica mediana di lotta e di governo, con la cabina di regia affidata a Lobotka, affiancato dalle due mezzali di qualità: Anguissa e Zielinski.

Magari il tecnico toscano ha ancora un piccolo dubbio in attacco, perché il ballottaggio tra Lozano e Politano viene sciolto in base alle caratteristiche degli avversari, nonchè al piano gara immaginato dall’Uomo di Certaldo.

Presumibilmente, nello slot di destra, El Chucky verrà affiancato agli intoccabili del tridente offensivo, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia e sinistra.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatorwe: Spalletti.

Dove seguire la partita

Eintracht Francoforte-Napoli, fischio d’inizio domani alle ore 21, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport per i suoi abbonati e naturalmente alle opzioni della diretta streaming video, tramite Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati. Inoltre la gara andrà anche in chiaro su Canale 5.

