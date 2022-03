Edy Reja alla Gazzetta: Spalletti piu’ eclettico, Gasperini il Sacchi degli ultimi 10 anni

Edy Reja, indimenticato tecnico del Napoli di De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano sportivo Gazzetta della Sport, nell’ edizione odierna, soffermandosi sul giudizio dei suoi colleghi Gasperini (definendolo il Sacchi degli ultimi 10 anni), e Spalletti (definendolo eclettico). Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Edy Reja rilasciate al quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport:

“Lo considero il Sacchi degli ultimi 10 anni per come ha rivoluzionato il calcio italiano: il pressing, l’uomo contro uomo, l’accompagnamento dell’azione offensive con 6-7 uomini erano cose mai viste nel modo in cui le fa lui. Spalletti è più eclettico, un mago nelle letture tattiche che sfrutta al massimo le ripartenze. Per molto tempo gli azzurri erano i miei favoriti per lo scudetto, ma alcuni risultati non me li aspettavo“.

Poi due parole anche sulle assenze: “Zapata è fondamentale per la Dea, ma per il tipo di partita la squalifica di Osimhen è ancora più pesante perché sarebbe stata l’arma perfetta, visto che i nerazzurri lasciano parecchio campo da attaccare alle spalle e accettano l’uno contro uno, situazioni in cui lui è devastante”.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9 https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati