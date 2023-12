Educare è Crescere: Mazzarri ora “deve” vincere

Si cresce Educando.

Poche chiacchiere.

Pare Retorica ma è verità lapalissiana.

Il ciclo terribile del secondo Mazzarri è appena terminato.

Al netto del momento terribile in cui il tecnico livornese è arrivato, è possibile, ora, con molta delicatezza tirare una prima riflessione.

Cosa lasciano in dote a questa squadra i campi di Bergamo, Madrid, Torino e quello di casa con Inter e Braga?

Onestamente ci si aspettava qualcosa di più. Di più impattante. Di più pronto. Probabilmente diverso.

Resta il dubbio e resta la domanda.

Qual è il vero problema del Napoli?

La condizione fisica?

Una organizzazione di squadra mai creatasi?

Le partenze ed una fantomatica sazietà di obiettivi?

Temi che si dibattono quotidianamente in ogni emittente ed in ogni circolo.

Il dato è però evidente.

Il Napoli 5.1 fa fatica.

Cresce lentamente.

Non è educato al momento critico. In fondo è molto giovane ed ha vissuto, negli ultimi due anni, i suoi primi due anni, solo bellezza. Solo vittoria.

Addirittura la vittoria storica dello scudetto. 33 anni dopo.

Se però si vuol fino in fondo comprendere cosa sia accaduto lo scorso anno, consiglio di riascoltare le dichiarazioni pre partita Champions di Maurizio Sarri.

Tra le righe, il Napoli ha stravinto il campionato ma altre tre lo hanno clamorosamente fallito ed ad un certo punto abbandonato per dedicarsi ad altro.

Torniamo a noi.

Ora il mare è in bonaccia e la barca si muove a fatica.

Mazzarri?

Uomo giusto?

Il ciclo affrontato, onestamente, non poteva essere preso come esame fondamentale. Lo diventa ora. Lo diventa con il Cagliari del principe Claudio Ranieri.

Ora il campo deve assolutamente parlare, deve dare risposta. Ora non è assolutamente più tempo di guardarsi indietro. Stiamo pur parlando del Napoli campione d’Italia. Stiamo pur parlando di una squadra con un organico di primo livello.

Fino a questo punto avevamo scritto, aldilà del risultato conta la prestazione.

Ora siamo tenuti a dire, occorre risultato e prestazione. Le due cose devono tornare a combaciare.

Le due cose devono ritrovarsi.

Ora Mazzarri deve vincere e scendere in sala stampa dicendo “siamo tornati”.

Educare è Crescere.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati