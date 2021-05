EDL e Pierpaolo Marino: quando lo sfogo diventa virale

Mentre il campionato, ieri assegnava il suo primo verdetto, con ancora quattro giornate da disputare, a suscitare i maggiori interessi resta il prestigiosissimo traguardo della qualificazione alla Champions League. Cinque squadre per tre posti, accompagneranno i Campioni d’Italia dell’Inter nella prossima edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie: Atalanta, Juve, Milan, Napoli e Lazio.

Paradossalmente, la domenica calcistica ha visto uno strano incrocio tra due tra le pretendenti. Uno scontro virtuale tra Napoli e Juve, con l’Udinese a fare da terzo incomodo. Punto di partenza della polemica innescata dai dirigenti partenopei e friulani, alcune decisioni arbitrali, che a detta loro, hanno influenzato il risultato dell rispettive gare. E non solo. Ma procediamo con ordine.

Poco dopo il fischio finale del match della Dacia Arena, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, recrimina sull’arbitraggio: “Sono arrabbiato. A fine primo tempo c’è stato un assalto a Chiffi per condizionarlo, perchè non aveva dato un minuto di recupero. Queste cose appartengono a un calcio di altre epoche. Io c’ero e lo biasimavo già allora…“.

Le dichiarazioni di Marino sono durissime. E si soffermano sul momento chiave della partita. “Infatti poi viene fornita una punizione su un piatto d’argento. Cuadrado fa fallo su Strygen Larsen e non il contrario. La punizione di Ronaldo che ha determinato il rigore era a favore nostro ma è stata concessa a loro...”.

A rincarare la dose, ci ha pensato Edoardo De Laurentiis, con uno sfogo via social. Il vicepresidente del Napoli, senza tanti giri di parole pubblica questo sfogo: “A noi un gol regolare non convalidato. A loro, come al solito, un gol convalidato non regolare… che tristezza”. Sin troppo evidente il riferimento alla scelta di Fabbri, che annulla il goal di Osimhen contro il Cagliari, per un presunto fallo del nigeriano su Godin. Al contempo, non appare campata in aria l’associazione con la decisione presa da Chiffi. Ovvero, assegnare una punizione per un fallo discutibile su Cuadrado in Udinese-Juventus. Da quella punizione Ronaldo ha poi ottenuto il rigore del pareggio che ha cambiato la partita a favore della Vecchia Signora.

EDL non si è limitato a questo sfogo “social” e poco dopo ha postato una nuova storia: “Rocchi in settimana è venuto al centro sportivo del Napoli a spiegare tutti i vari interventi arbitrali, l’utilizzo della VAR. E poi? Accade l’impossibile. Mazzoleni al bar o al Var?”.

Insomma, prim’ancora che sul terreno di gioco, pare davvero che la lotta Champions si stia infiammando, tra dichiarazioni bollenti e post virali sui social…

