Enzo Bucchioni sicuro: “Il Napoli e’ la piu’ forte, il gap devono colmarlo le altre…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Sportiva, sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano. A seguire le sue principali parole.

“Vedremo cosa succederà sul mercato. Sia Milan che Inter sono in una fase di rinnovamento, vedremo cosa faranno. Tutte le big, compresa la Juve, hanno bisogno di fare mercato per tornare ad essere competitive ad alti livelli. Al momento il Napolia livello tecnico resta la più forte e quindi in pole nel nuovo campionato”.

