Editoriale di Umberto Chiariello: “Il Napoli C’e’!”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio: “Dopo una rivoluzione estiva con 10 uomini nuovi e 10 che sono andati via, di fondo però, al netto delle alchimie di Spalletti, vedi Lecce e delle esigenze di turnover, il Napoli riparte da delle certezze. Il Sistema di gioco è sempre il 4-3-3 e il Napoli è per gli 8/11 la stessa squadra che l’anno scorso, quella che ha sfiorato, o meglio mancato, lo scudetto. Le differenze sono nei sostituti di Insigne, Kvaratskhelia, e Koulibaly, Kim. Proprio questi due hanno segnato a Roma. Non solo, il terzo cambio è l’avvicendamento del portiere, il tanto vituperato Meret ha messo le mani sul risultato con una straordinaria parata che ha salvato il 2-1. Chi era pronto a criticare rimettesse la testa sotto il cuscino. Quando Kvara si accende è qualcosa di straordinario, oggi ha fatto una partita da fuoriclasse. Ha preso un palo pazzesco, ha sbagliato un gol dopo un impatto perfetto, ha fulminato il bravo Provedel con un gol importantissimo. Kim ha retto insieme a Rrahmani contro un attacco forte come quello della Lazio che ha Immobile il capocannoniere degli ultimi campionati di Serie A.

Il Napoli c’è, il risultato non dice tutto. Ci saranno polemiche da parte laziale per un rigore non dato per una gomitata di Mario Rui. Al di là di questo c’è stato un dominio totale del Napoli, il possesso palla letteralmente sradicato dai piedi della Lazio nonostante la marcatura a uomo su Lobotka, dai suoi piedi passa tutto i gioco del Napoli. Per non parlare dei corner e dei cross. Se il crocevia della stagione doveva essere la gara con Lazio, dobbiamo dire che Spalleti deve ora trovare le contromosse contro le squadre che si chiudono al Maradona e alle sue voglie di turnover e rotazioni. Se Spalletti fa quello che ha fatto oggi, cioè usare la logica e la normalità, dopo aver visto anche la Juve e l’Inter di oggi, il Napoli che illumina l’Olimpico illumina anche il campionato dicendo poche e sentite parole: il Napoli c’è!“

Umberto Chiariello , ecco il video del suo editoriale

