Ecco perchè Spalletti sceglie Mertens: “È uno che sa fare alla grande il 4-2-3-0”

La gara di stasera contro la Lazio rischia di essere indicativa sul prosieguo della stagione del Napoli. Innanzitutto perché arriva dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Inter e Spartak Mosca, in particolare, con i risvolti che ha prodotto sulla possibilità di passare il turno in Europa League.

Ma soprattutto circa le indicazioni che arriveranno dal campo sulla strada che Spalletti vorrà percorrere per tentare di sopperire all’assenza di Victor Osimhen. Il centravanti ne avrà almeno per 90 giorni. Magari potrebbero diventare 80. in ogni caso, obbligano l’allenatore toscano a ridisegnare la fase offensiva degli azzurri.

Anche perchè il nigeriano difficilmente potrà beneficiare di una maschera protettiva, complicata da realizzare per la natura delle sue fratture.

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia,ieri il tecnico di Certaldo ha confermato che, al cospetto della Lazio, l’assenza di Osimhen verrà colmata proprio da Mertens.

“Non ha tanti problemi nella confidenza con la porta. E’ uno di quelli che sa fare il ruolo del 4-2-3-0, cioè l’attaccante che c’è o non c’è, che vedi e poi non lo trovi, funziona così. Altri hanno caratteristiche che tocchi, ti danno riferimento. Mi sono divertito quando chiedono al centrale difensivo, chi ti piacerebbe marcare, e loro dicono quello più visibile e grosso. Piace meno marcare, invece, quello piccolino. Poi è chiaro, sono situazioni diverse e tutte e due redditizie se le fai funzionare...”.

Dovrebbe essere quindi Ciro e non Petagna ad assumersi tutto l’onere dell’attacco. Ovviamente, cambierà radicalmente l’interpretazione della fase offensiva.

Osimhen permetteva al Napoli di rifugiarsi spesso nel lancio lungo per attaccare la profondità, o anche difendere palla, e rendersi dunque pericolosi senza sbilanciarsi più di tanto. Con Mertens, al contrario, la squadra deve sviluppare maggiore fraseggio, controllare la metà campo offensiva alzando di più il baricentro e arrivare in area di rigore in maniera più ragionata ed elaborata.

