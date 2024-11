La performance contro l’Inter, frutto della grande applicazione messa in campo sottopalla, ha detto qualcosa di più sui motivi per cui la concorrenza farebbe bene a non sottovalutare il Napoli, nonché sulle reali possibilità che possa davvero lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto. Magari non varrà il prezzo del biglietto, almeno per i puristi dell’estetica, ma in termini di concretezza e pragmatismo, non c’è dubbio alcuno che fare gol alla capolista sia tremendamente problematico.

Insomma, manco Antonio Conte volesse ossequiare il principio edonistico di massimizzare i risultati col minimo sforzo, gli azzurri capitalizzano in attacco e concedono pochissimo in fase difensiva. Del resto, finora l’allenatore salentino ha coltivato l’idea di abbassare consapevolmente il baricentro. Occupare dunque la propria trequarti, per controllare gli spazi tra le linee, e contemporaneamente disinnescare la profondità.

Restringere gli spazi

Ovviamente, rimane una illusione immaginare di negare agli avversari l’opportunità di creare occasioni pulite. Nondimeno, pur non volendo pressare alto uomo su uomo – perché l’obiettivo del Napoli non è recuperare il pallone quanto più velocemente possibile – l’indole della squadra partenopea rimane quella di restringere il campo. Schiacciarlo non solo in verticale ma anche in orizzontale. Significa, in sostanza, fare densità con tanti giocatori a ridosso dell’area di rigore, sporcando ogni traccia pulita di passaggio. Facilitando eventualmente la riconquista in tempi brevi. E mettendo così in condizioni disagevoli la controparte nello sviluppo di una efficace trama offensiva.

Tuttavia, la struttura posizionale voluta da Conte, molto stretta e corta centralmente, non è indirizzata alla immediata riaggressione. Piuttosto, funzionale a spingere l’azione di chi attacca sull’esterno: trigger perfetto per far scattare poi con feroce determinazione l’aggressione verso la linea del fallo laterale. Al contempo, questo scenario produce una conseguenza potenzialmente nefasta. Degna di nota, chiaramente in negativo, la creazione di parità o addirittura inferiorità numerica dall’altro lato del campo. Criticità evidenziata per esempio dall’Atalanta, che ha reso vulnerabile Di Lorenzo e Olivera isolandoli con un semplice cambio gioco in situazione di duello individuale al cospetto di Lookman e De Ketelaere.

Se pensiamo che le uniche due sconfitte stagionali del Napoli sono arrivate proprio contro la Dea, affrontata però all’apice del suo rendimento attuale. E all’esordio col Verona, in una partita da derubricate a mero passo falso, nell’ambito di un mercato al tempo ancora aperto e col gruppo incompleto. Allora il Napoli non può più nascondersi. Iniziando a ragionare in grande.

Cambiare lo stile offensivo

Forse l’allenatore deve lavorare su dinamiche maggiormente mutevoli in attacco. Cambiare cioè lo stile della manovra offensiva, non puntando esclusivamente sull’atletismo di Lukaku. Troppo prevedibile la soluzione rappresentata da Big Rom in post basso, spalle alla porta. In passato il belga si era distinto per il suo stile di gioco intenso e verticale. Dando ampia dimostrazione di saper anche allungare il campo, aggredendo la profondità: marchio di fabbrica del biennio vissuto all’Inter assieme a Conte.

Tra l’altro, in organico gli azzurri hanno profili perfettamente in grado di alzare la qualità tecnica, interpretando una efficace fase offensiva. Con McTominay che agisce a ridosso di Lukaku in posizione di seconda punta atipica. E gli esterni – Kvaratskhelia e Politano – pronti a riempire i corridoi intermedi, decisamente a loro agio se devono eseguire giocate creative. In definitiva, se l’Uomo del Salento riuscisse a comporre un mosaico completo nelle due fasi, nonché coerente con la sua filosofia calcistica, veramente il Napoli potrebbe lanciare la sua autorevole candidatura per la conquista del titolo.

