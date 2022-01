Ecco perché il Napoli può ancora dire la sua in chiave Scudetto

Probabilmente il Napoli, in questo momento della stagione, è una delle migliori squadre della Serie A. In effetti, il derby l’ha dimostrato per l’ennesima volta, e nel modo più spettacolare possibile. Per la peculiarità del calcio espresso, lo standard prestativo della squadra partenopea sembra davvero avere pochissima concorrenza.

Gli azzurri stanno pian piano ritrovando la fisionomia di inizio campionato. Per principio, sviluppano un gioco tatticamente avanzato, mai rinunciatario. Oltre, naturalmente, a dominare il possesso in maniera funzionale. Tipico di chi crea un numero ragguardevole di occasioni da rete.

Elmas sa quel che fa

Troppe le assenze in casa Salernitana, per pensare di poter reggere il confronto con un Napoli talmente autoritario. Decimato letteralmente l’organico a disposizione di Colantuono: all’appello erano addirittura dodici gli indisponibili. Al tecnico mancavano almeno sei titolari.

Paradossalmente, i granata fanno ciò che possono. Orientano il piano-gara prevalentemente sul contenimento e la distruzione dell’altrui giropalla. E reggono il campo finché i padroni di casa non la sbloccano con Juan Jesus.

Da lì in avanti, gli azzurri controllano il ritmo. Toccando con uno sforzo minimo e talvolta senza neppure affondare troppo i colpi, quote di possesso ai limiti dell’imbarazzante. Superiori all’80 per cento. Un successo, dunque, indiscutibile o quasi.

Ovviamente, un dettaglio di non poco conto, l’espulsione di Veseli a inizio ripresa. In ogni caso, il cartellino rosso che ha ridotto gli ospiti in inferiorità numerica, va diluito comunque all’interno di un atteggiamento nient’affatto intenso. Il Napoli solamente a tratti riusciva a trovare i proverbiali spazi vitali, accelerando e andando in verticale.

Nonostante Elmas e Lozano continuassero a stringere, per favorire gli inserimenti dei terzini. Avvantaggiati pure dal movimento a sfilarsi dal cono di luce centrale di Mertens.

A proposito del macedone. Se ancora ce ne fosse bisogno, la partita di ieri ne ha certificato l’importanza. Una centralità che va al di là del mero contributo nell’azione del primo rigore.

La qualità ed il dinamismo di Eljif si inseriscono perfettamente nel Napoli attuale. Al punto tale da considerarlo non una sorpresa. Bensì, una splendida realtà. Destinata a meritarsi una maglia da titolare, anche ora che è rientrato Insigne. Dopotutto, se l’è meritata.

Tre punti indiscutibili

Se il risultato finale, però, è stato così dilagante, lo si deve alla risposta assai qualitativa che il Napoli ha contrapposto all’interpretazione compatta della fase di non possesso dei granata.

Oggettivamente intenzionati a forzare l’errore nella rifinitura e poco altro. Ma alla lunga, speculare, rimanendo stretti e corti tra le linee, con il baricentro volutamente basso, ha portato gli azzurri a saturare la trequarti della Salernitana.

Sarebbe lecito affermare, quindi, che tutto sia stato sin troppo facile per l’undici di Spalletti. Al netto di un’amnesia collettiva: quella colossale dormita che ha permesso l’impennata di orgoglio idonea a condurre al momentaneo pareggio.

Nell’unica azione offensiva degna di nota. Tra l’altro, costruita, con un discreto senso estetico. Con Kechrida bravo ad esplorare l’attacco alla profondità di Obi. Ed il nigeriano intelligente nello stimolare la reattività di Bonazzoli nel chiudere al volo la succosa assistenza.

Spalletti fa sognare Napoli

Dopo la terza vittoria consecutiva in campionato, la classifica si fa più solida in ottica qualificazione alla Champions. Insomma, certi risultati sono tutt’altro che casuali. Questi tipi di indizi costituiscono generalmente una bella prova.

Spalletti confida nella sosta per recuperare tutta la rosa. E capire dove può arrivare il Napoli quando sarà capace di capitalizzare ogni pallone che gli capita negli ultimi sedici metri.

Per l’uomo di Certaldo non appare affatto campata in aria l’idea di tener viva la rincorsa all’Inter. Soprattutto se il gruppo dovesse migliorare esponenzialmente in termini di cattiveria e concretezza.

Lucianone ha ragione da vendere, quando afferma che ormai, specialmente con le cinque sostituzioni, le partite restano costantemente in bilico e bisogna saperle chiudere anzitempo.

Adesso potrebbe veramente tentare di cambiare il destino della sua squadra. Del resto, continuare a sognare fino al 13 febbraio, giorno dello scontro diretto, non costa nulla.

