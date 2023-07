Ecco perchè Caprile è un pallino del Napoli

A comprendere appieno i motivi per cui il Napoli voglia assolutamente prendere Elia Caprile basta riavvolgere il nastro della Serie B che è finita qualche settimana fa. L’estremo difensore del Bari, infatti, ha impressionato per la continuità di rendimento palesata durante l’intero campionato cadetto, nonchè per il senso del posizionamento, associato alla qualità dei suoi fondamentali. Spalmati su una fisicità tale – è alto 1.91 – da permettergli di occupare la porta in tutta la sua ampiezza. Ma al contempo, abbastanza reattivo da potersi allungare sui lati con grande rapidità. Concettualmente, quindi, è istintivo ed esplosivo nei pali. Una capacità che gli consente di usare i riflessi per interventi acrobatici. Inoltre, caratteristica che non guasta affatto per una risorsa vogliosa di interpretare il ruolo in chiave decisamente moderna, amministra in maniera assai disinvolta il pallone coi piedi.

Insomma, Caprile sembra davvero destinato a un futuro luminoso. Del resto, che potesse essere (quasi…) naturale lo sbarco nel calcio che conta è testimoniato dalla sua parabola.

Prodotto del settore giovanile del Chievo, dopo aver fatto la classica trafila – Esordienti, Allievi, Primavera – viene aggregato in pianta stabile alla Prima Squadra nell’estate del 2018.

Negli ultimi mesi del 2019, stagione culminata poi con la retrocessione in B, si accomoda spesso in panchina: le difficoltà dei gialloblù finiscono infatti per pagarle i veterani clivensi, e l’accantonamento di Stefano Sorrentino ne favorisce la promozione a dodicesimo.

Leeds come l’Erasmus

Ma i dieci anni passati nel vivaio veronese pare non siano sufficienti a strappare un regolare contratto da professionista. Seppur al minimo sindacale. Così, accetta le proposte che arrivano dall’altra parte della Manica. Sono in due a cercarlo: Norwich, desolatamente ultimo in Premier League e Leeds, che invece lotta per vincere la Championship, ovvero la seconda serie inglese.

Caprile si trasferisce a titolo definitivo nello Yorkshire, dimostrando una certa affidabilità sin dal suo esordio. Si allena con i “grandi”, mentre gioca principalmente nell’Under-23. Contribuendo alla vittoria della Premier League 2, una sorta di campionato Under 23 finalizzato alla crescita dei giovani calciatori, maggiormente competitivo del Primavera italiano.

In quel periodo l’allenatore dei Whites era Marcelo Bielsa. Una guida importante, costantemente a caccia di sfide. Nonostante non spiccicasse una parola di inglese, quindi aveva sempre un traduttore accanto, gli insegnamenti de El Loco sono determinanti. E lasciano un segno indelebile nella testa e nel cuore del giovane portiere.

Impone che nella rifinitura l’U23 si schieri in campo come l’avversario che il Leeds avrebbe dovuto affrontare, simulandone schemi e movimenti. E nel frattempo ripete ossessivamente le uniche due parole che conosce: again e repeat. Perché da maniaco della perfezione tattica, se una situazione di gioco non lo soddisfa, va sicuramente ripetuta.

Il ritorno in Italia

L’impressione che ormai Caprile abbia alzato a tal punto il suo personale livello prestativo, da meritarsi una opportunità da titolare, viene avvalorata dal prestito alla Pro Patria. La stagione 2021/22 in Lega Pro lo rende assoluto protagonista. Incredibili le statistiche nel cammino dei bustochi fino al secondo turno dei playoff: 12 clean sheet in 36 partite.

Nelle partite che pesano di più, il portiere veicola nella propria difesa un senso di sicurezza e affidabilità, imprescindibili per imporsi ai massimi livelli. Presumibilmente, questo è il motivo per cui la scorsa estate il Bari l’ha preso a titolo definitivo. Col senno di poi, il triennale che a quel tempo gli fece sottoscrivere Ciro Polito rappresenta l’ennesima geniale intuizione del diesse.

Specialmente adesso che ha convinto il Napoli a investirci. La volontà di acquistarlo subito e girarlo temporaneamente all’Empoli, dunque, è una operazione che risponde a un preciso progetto: garantirgli presenze e minutaggio in A. Favorire la crescita di chi, dal canto suo, ha sicuramente stoffa da vendere. E potenzialità talmente superiori alla media dei coetanei, da sostituire Meret tra un pò senza alcun problema.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Caprile sull’uscio di Castelvolturno, si sta definendo col Bari

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati