Ecco il vero Lobotka: tutt’altro che un oggetto misterioso

Con Stanislav Lobotka trova puntuale conferma un malcostume di antica data: voler salire, senza alcuna remora, sul carro del presunto vincitore.

E’ innegabile, infatti, quanto il suo rendimento, da un anno all’altro, sia cambiato radicalmente. La scorsa stagione, obiettivamente non a torto, è stato martellato dai giudizi negativi della critica.

Investito dalle peggiori contumelie, il centrocampista slovacco ha subito stoicamente, soffrendo in silenzio. Magari meditando anche un riscatto che tardava ad arrivare. Oggi, invece, sembra davvero un altro calciatore.

Trasformato nella testa, prim’ancora che fisicamente. E se il palese dimagrimento ha evitato che venisse continuamente messo alla berlina per una linea veramente poco consona ad un professionista della pedata, l’arrivo di Luciano Spalletti all’ombra del Vesuvio ne ha cambiato tutte le consapevolezze calcistiche.

Perchè l’allenatore toscano è abituato ad avere davanti la difesa uno se non addirittura due mediani, essenziali nella gestione del pallone.

Rilanciare Lobotka, oltre l’infortunio di Demme

Al di là dell’infortunio di Diego Demme, la scelta di rilanciare Lobotka è elementare nella sua lettura. La proprietà ha dettato una precisa strategia a Cristiano Giuntoli: diminuire i costi e tagliare drasticamente il monte-ingaggi.

Così, la penuria di risorse ha fatto naufragare trattative ben avviate, tenute in piedi fino all’ultimo momento. E poi sfumate per evidente mancanza di volontà presidenziale. Questo contesto economico ha suggerito alla direzione sportiva partenopea di cavalcare la via della creatività, in tema di trading.

In sostanza, non cedere nessuno dei pezzi pregiati, confidando che il lavoro di Spalletti si dimostri funzionale al miglioramento dei giocatori che erano nell’organico pure di Gennaro Gattuso.

Sostanzialmente, nessun nuovo acquisto. Bensì la rivalutazione dei calciatori già vincolati contrattualmente negli anni passati, obbligati ad alzare drasticamente il livello delle loro prestazioni.

Determinare anche senza regia

Appare evidente che, dal punto di vista della posizione assunta in campo, Lobotka non è il classico regista, che gioca a due tocchi e scandisce i ritmi della manovra.

Nondimeno, può sicuramente occupare lo spot di metodista. Dando chiaramente al ruolo una interpretazione personalistica. Aderente alla sua morfologia, nonchè alle peculiarità tecnico-tattiche che ne caratterizzano le giocate.

Un tipo di profilo comunque interessante. Capace di garantire al Napoli un calcio organizzato nell’uscita dal basso. Lo slovacco si propone in zona possesso, al momento della prima costruzione. Favorisce la risalita della palla, e dopo ne consolida il mantenimento, nella fase marcatamente offensiva.

In definitiva, coerentemente con il progetto portato avanti dalla società, e sposato in toto dall’allenatore, Lobotka può ritagliarsi il suo spazio all’interno di un gruppo orientato a determinare attraverso il gioco, piuttosto che speculare sugli errori altrui…

