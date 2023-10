Ecco i numeri di Rudi Garcia con tutte le squadre allenate…Per i tifosi gia’ bocciato!

Rudi Garcia è l’allenatore giusto per il Napoli? La stragrande maggioranza di tifosi e opinionisti di fede partenopea sembra orientata a rispondere di no dopo i risultati deludenti della squadra e le prestazioni che sono state molto al di sotto delle attese. E a sostenere tale tesi ci sono anche i numeri. Ecco quanto scrive il giornalista della redazione sportiva di Telecapri, Paolo Del Genio, sui social:

“Fonte trasfermarkt, media punti di Garcia totale nelle stagioni con tutte le squadre che ha allenato”.

“Napoli 1.85

Lione 1.88

Marsiglia 1.68

Roma 1.85

Lille 1,77

Le Mans 1,48

Digione 1,56

Saint Etienne 1,19.

La media punti è relativa all’intero periodo di permanenza in tutte le sue esperienze europee”.

Leggendo tali numeri è chiaro che l’attuale allenatore degli azzurri, Rudi Garcia, per quello che è anche il suo passato, non sta facendo nemmeno troppo male a Napoli (solo al Lione) ha fatto meglio. Ma ciò non basta per portare gli azzurri in alto.

