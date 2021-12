Ecco i nomi annotati sul taccuino da Giuntoli per il dopo Manolas

Circa due giorni fa, Kostas Manolas si è reso protagonista di una fuga nella propria terra natìa, la Grecia. Il calciatore è partito da tesserato del Napoli e dopo 24 ore ha sottoscritto il proprio contratto con l’Olympiacos. I suoi mal di pancia di mercato hanno indotto il club partenopeo a trovare rapidamente un accordo con la società greca.

Infatti, l’ormai ex numero 44 azzurro si è trasferito per una cifra irrisoria, simbolica. Adesso, però, ha lasciato l’ombra del Vesuvio nel momento peggiore mettendo in difficoltà i propri compagni che sono in emergenza a causa dei tanti infortuni subiti.



Ecco i nomi finiti sul taccuino di Giuntoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, dovrà compiere un vero e proprio miracolo durante il calciomercato di gennaio per garantirsi un buon difensore centrale che sia al livello della piazza partenopea. In questo senso sembrano esserci già varie piste sondate che potrebbero far gioire i tifosi.

Pare che Spalletti abbia espressamente chiesto alla società di colmare il vuoto che si è venuto a creare con la partenza di Manolas, acquistando un difensore, per non ritrovarsi il prossimo mese a dover disputare tutti i match avendo soltanto due centrali di ruolo a propria disposizione, ovvero Juan Jesus e Amir Rrahmani.

In cima alla lista dei desideri del Napoli c’è sicuramente Bremer, il difensore del Torino classe 1997 potrebbe rappresentare una valida alternativa a ai titolari, nonché futura possibile plusvalenza data la sua giovane età. Cairo, però, non avrebbe intenzione di venderlo a gennaio nonostante il contratto in scadenza a giugno.

Non da escludere la candidatura di Yerri Mina, calciatore dell’Everton guidato da Rafael Benitez. Gli azzurri potrebbero utilizzare la stessa formula del colpo Anguissa: prestito con diritto di riscatto.

Tra i profili seguiti dalla società c’è anche Davinson Sanchez del Tottenham di Conte. Il 25enne colombiano potrebbe diventare una buona opportunità di mercato da cogliere al volo.

Ulteriore alternativa potrebbe essere quella di richiamare Sebastiano Luperto dal prestito per farlo unire alla squadra.

Infine ci sono Uduokhai e Lucumì, rispettivamente di proprietà dell’Augusta e del Genk.

