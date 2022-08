Ecco cosa significa vivere un Club Napoli: l’esempio di Imola

Cosa significa far parte di un Club Napoli? Ad oggi molte persone non comprendono l’importanza e il senso di entrare a far parte di un club.

Noi di Per Sempre Napoli sostenuti dall’associazione Unione Azzurra Nel Mondo (UANM), giorno dopo giorno, attraverso le storie dei Club presenti nel modo, raccontiamo la serietà ma soprattutto il valore che queste associazioni rivestono nella vita dei numerosissimi tesserati.

La storia che racconteremo oggi è quella del Club Napoli Imola

“Il Napoli Club Imola esiste dal settembre 2010.

Siamo un gruppo di 45 persone con la sede a Via Serraglio 20/b nel Centro Sociale “Stalla”. Un club frequentato non solo dai soci, ma anche dalle proprie famiglie, ed è per questa ragione che si è instaurato un legame molto forte tra tutti i membri del club.

Questo è il motivo per il quale ogni scusa è buona per festeggiare ed organizzare cene tutti insieme.

Questi eventi ci danno, oltre che aggregazione, una forza economica in più. Parte dell’incasso infatti è destinato al fondo cassa.

Non ci limitiamo solo agli eventi ludici, ovviamente, ma siamo anche molto impegnati nel sociale in particolar modo con l’associazione “la Giostra” che si occupa di bimbi con sindrome di down.

Con i vari soci abbiamo passato tanti bei momenti.

Spesso, quando ci riuniamo, ricordiamo con gioia la trasferta di Barcellona.

Eravamo 15 persone e ci divertimmo tantissimo, dal viaggio d’andata fino al ritorno. Ma furono le ore precedenti alla partita quelle più divertenti. Nel bar fuori lo stadio facemmo amicizia insieme a dei tifosi catalani con i quali iniziammo a cantare sia in italiano che in spagnolo i cori come “Un giorno all’improvviso” e “Sarò con te”.

Non ci rendemmo conto, ma dopo diversi minuti intorno a noi c’erano tantissime persone che cantavano, macchine che suonavano il clacson. Si era creata una meravigliosa aria di festa!

Prima della partita ad un socio del Club Napoli Imola arrivò un messaggio WhatsApp… il nostro video! Ripresero quel meraviglioso episodio. Il video raggiunse in pochissimo tempo milioni di views. Ma c’è da dire che in questo racconto, la cosa più bella, fu vedere i centinaia di tifosi, di due squadre diverse, ai lati opposti della strada o nelle macchine, cantare e divertirsi, questo è sport!”





